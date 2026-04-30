Подмосковные баскетболистки взяли награду первенства России среди девушек

30 апреля 2026, 11:50

Команда училища олимпийского резерва №3 города Видное Ленинского округа заняла второе место на XXIV первенстве России среди девушек до 19 лет. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.





В финальной игре подмосковные баскетболистки встретились с командой из Москвы МБА-ДЮБЛ.





«Победу одержали столичные спортсменки. Команда из Московской области поднялась на вторую ступень пьедестала почёта, а третье место заняли представительницы Екатеринбурга (УГМК-ДЮБЛ)», — говорится в сообщении.