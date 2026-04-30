Для жителей Павловского Посада дал концерт бард Сергей Лыхин

30 апреля 2026, 11:37

Сергей Лыхин (фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.)

Вечер бардовской песни состоялся в выставочном зале «Дом Широкова» в Павловском Посаде 25 апреля. Для гостей выступил гитарист и исполнитель Сергей Лыхин. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





В программу концерта вошли песни Олега Митяева и Виктора Третьякова, а также композиции самого Лыхина.





«Сергей не просто музыкант, а настоящий мастер, и каждое произведение в его исполнении обретало новую глубину и звучание. Его виртуозная игра на гитаре, проникновенный голос и неподдельная искренность создали неповторимую атмосферу», — говорится в сообщении.