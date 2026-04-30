Для жителей Павловского Посада дал концерт бард Сергей Лыхин
Вечер бардовской песни состоялся в выставочном зале «Дом Широкова» в Павловском Посаде 25 апреля. Для гостей выступил гитарист и исполнитель Сергей Лыхин. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В программу концерта вошли песни Олега Митяева и Виктора Третьякова, а также композиции самого Лыхина.
«Сергей не просто музыкант, а настоящий мастер, и каждое произведение в его исполнении обретало новую глубину и звучание. Его виртуозная игра на гитаре, проникновенный голос и неподдельная искренность создали неповторимую атмосферу», — говорится в сообщении.В администрации округа отметили, что вечер стал для зрителей настоящим подарком.
Ранее сообщалось, что в музее «Новый Иерусалим» 7 мая состоится концерт XXV Московского Пасхального фестиваля.