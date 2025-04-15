Баскетболисты Павловского Посада вновь стали победителями первенства области

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.
Команда юношей Павлово-Посадской спортивной школы в четвёртый раз выиграла первенство Московской области по баскетболу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Финал турнира с участием игроков 2010 года рождения состоялся в Мытищах. В нём встретились четыре сильнейшие команды из городов Мытищи, Люберцы, Раменское и Павловский Посада. В полуфинале павловопосадцы разгромили команду из Раменского - 93:55. В матче за первое место ребята встретились с командой из Мытищи и тоже одержали победу – 71:65», – говорится в сообщении.Успех на турнире позволит спортшколе Павловского Посада сформировать сборную Московской области в сезоне 2025-2026 годов.
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Лора Луганская