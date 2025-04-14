В парке «Дубрава» Павловского Посада устроили «Космический вечер»

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.
В парке «Дубрава» в Павловском Посаде состоялся «Космический вечер» в честь Дня космонавтики. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Вечер запомнится жителям города живой рок-музыкой. Под звуки гитары в исполнении местных музыкантов Алексея Чармосова, Владимира Фёдорова, Рината Беглецова, Лисунка и Света – зрители насладились отличными мелодиями и атмосферой праздника.
Как отметили в пресс-службе, День космонавтики отпраздновали и в других учреждениях культуры городского округа.
Читайте также:
Студенты Павловского Посада отметили День космонавтики спортивным флешмобом
Глава Павловского Посада Семёнов обсудил со студентами спорт и благоустройство
Жительниц Павловского Посада поздравили с 8 Марта байкеры «Ночные волки»
«Вечер стал возможностью для горожан объединиться и насладиться живой музыкой в приятной обстановке парка. Прекрасное настроение сделали это событие поистине незабываемым. Организаторы выразили благодарность всем, кто пришёл на концерт и поддержал артистов», – замглавы Павлово-Посадского городского округа Светлана Аргунова.Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.
Как отметили в пресс-службе, День космонавтики отпраздновали и в других учреждениях культуры городского округа.
Читайте также:
Студенты Павловского Посада отметили День космонавтики спортивным флешмобом
Глава Павловского Посада Семёнов обсудил со студентами спорт и благоустройство
Жительниц Павловского Посада поздравили с 8 Марта байкеры «Ночные волки»
Лора Луганская