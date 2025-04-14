Студенты Павловского Посада отметили День космонавтики спортивным флешмобом

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского м. о.
В Павлово-Посадском техникуме состоялся флешмоб под названием «Космическое ГТО», приуроченный ко Дню космонавтики. Студенты приняли участие в различных спортивных активностях, отражающих дух ГТО, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Студенты участвовали в эстафете, где показали командный дух и спортивное братство. Одним из центральных элементов мероприятия стало подтягивание на турнике. Это оказалось настоящим испытанием для участников. В дополнение к этому они выполняли наклоны и другие физические упражнения», – говорится в сообщении.В администрации добавили, что флешмоб «Космическое ГТО» не только повысил уровень физической активности студентов, но и стал для них возможностью продемонстрировать единство в дружной спортивной обстановке.
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Лора Луганская