Баскетболистки Khimki Power прошли в следующие этапы чемпионата России 3х3
Подмосковная женская команда Khimki Power завоевала право принять участие в первом и втором этапах «Мастер» чемпионата России по баскетболу 3х3. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
На играх в рамках сдвоенного тандема «Вызов» химчанки в первый день обыграли три команды — «АБ Кондрашина U23» из Санкт-Петербурга, казанский «Тулпар» и «Спарту» из Воронежа.
«Благодаря этим победам команда Khimki Power с первой попытки получила путёвку на этап «Мастер», — говорится в сообщении.По итогам другого игрового дня химчанки записали на свой счёт две победы — над челябинским «Позитивом» и москвичками из команды MSU.
В результате спортсменки Khimki Power вышли в два первых тандема и будут сражаться за рейтинговые очки.