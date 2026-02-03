Баскетболистки Khimki Power прошли в следующие этапы чемпионата России 3х3

03 февраля 2026, 09:54

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковная женская команда Khimki Power завоевала право принять участие в первом и втором этапах «Мастер» чемпионата России по баскетболу 3х3. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.





На играх в рамках сдвоенного тандема «Вызов» химчанки в первый день обыграли три команды — «АБ Кондрашина U23» из Санкт-Петербурга, казанский «Тулпар» и «Спарту» из Воронежа.





«Благодаря этим победам команда Khimki Power с первой попытки получила путёвку на этап «Мастер», — говорится в сообщении.