Достижения.рф

В Люберцах завершают строительство паркинга на тысячу машин

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Десятиэтажный паркинг общей площадью свыше 31 тысячи квадратных метров на тысячу машино-мест строят в ЖК «Люберцы» в одноименном городском округе. В настоящее время готовность объекта составляет 85%. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.



Работы идут в соответствии с графиком. На объекте ежедневно задействованы 35 человек.

«Сейчас строители заканчивают монтировать системы энергоснабжения, отопления, кондиционирования и вентиляции, занимаются подключением лифтового оборудования и устройством фасада. Внутренняя отделка, благоустройство территории и наружные инженерные сети уже готовы», — говорится в сообщении.
Сдать паркинг в эксплуатацию должны в первом квартале текущего года.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0