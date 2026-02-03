В Люберцах завершают строительство паркинга на тысячу машин
Десятиэтажный паркинг общей площадью свыше 31 тысячи квадратных метров на тысячу машино-мест строят в ЖК «Люберцы» в одноименном городском округе. В настоящее время готовность объекта составляет 85%. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Работы идут в соответствии с графиком. На объекте ежедневно задействованы 35 человек.
«Сейчас строители заканчивают монтировать системы энергоснабжения, отопления, кондиционирования и вентиляции, занимаются подключением лифтового оборудования и устройством фасада. Внутренняя отделка, благоустройство территории и наружные инженерные сети уже готовы», — говорится в сообщении.Сдать паркинг в эксплуатацию должны в первом квартале текущего года.