В Люберцах завершают строительство паркинга на тысячу машин

03 февраля 2026, 09:27

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Десятиэтажный паркинг общей площадью свыше 31 тысячи квадратных метров на тысячу машино-мест строят в ЖК «Люберцы» в одноименном городском округе. В настоящее время готовность объекта составляет 85%. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.





Работы идут в соответствии с графиком. На объекте ежедневно задействованы 35 человек.





«Сейчас строители заканчивают монтировать системы энергоснабжения, отопления, кондиционирования и вентиляции, занимаются подключением лифтового оборудования и устройством фасада. Внутренняя отделка, благоустройство территории и наружные инженерные сети уже готовы», — говорится в сообщении.