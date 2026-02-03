В округе Шаховская открыли два отремонтированных детсада
Два детских сада возобновили работу в отремонтированных зданиях в округе Шаховская в понедельник, 2 февраля. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Один детсад открылся в обновлённом здании начальной школы в посёлке Раменье, а в посёлке Шаховская вновь начал функционировать садик «Малыш».
«В Раменье в церемонии открытия приняли участие первый заместитель главы округа Галина Фенина и начальник управления образования Наталья Афончина, а в Шаховской — депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев, замглавы округа Елена Шишелина и председатель окружного Совета депутатов Александр Голованов», — говорится в сообщении.По обоим детским садам также провели экскурсии для родителей: им показали групповые помещения с игровыми и спальнями, кружковые, физкультурные и музыкальные залы, а также пищеблоки. Кроме того, родителям рассказали о распорядке дня в дошкольных учреждениях, организации питания, дополнительных занятиях и безопасности.