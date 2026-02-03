В округе Шаховская открыли два отремонтированных детсада

03 февраля 2026, 09:17

оригинал Фото: пресс-служба администрации м.о. Шаховская

Два детских сада возобновили работу в отремонтированных зданиях в округе Шаховская в понедельник, 2 февраля. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Один детсад открылся в обновлённом здании начальной школы в посёлке Раменье, а в посёлке Шаховская вновь начал функционировать садик «Малыш».





«В Раменье в церемонии открытия приняли участие первый заместитель главы округа Галина Фенина и начальник управления образования Наталья Афончина, а в Шаховской — депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев, замглавы округа Елена Шишелина и председатель окружного Совета депутатов Александр Голованов», — говорится в сообщении.