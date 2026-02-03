В химкинском ЖК «Новый Зеленоград» поставили на кадастр 18-этажный дом

03 февраля 2026, 09:38

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

18-этажный корпус 3, построенный в составе жилого комплекса комфорт-класса «Новый Зеленоград» на территории округа Химки, поставили на кадастровый учёт. Об этом сообщает пресс-служба Минжилподитики Московской области.





Теперь владельцы квартир могут оформить право собственности на свою недвижимость, зарегистрироваться в квартирах, прикрепиться к поликлиникам и записать детей в школы и детские сады.





«Адрес новостройки: городской округ Химки, деревня Рузино, Кутузовский микрорайон, дом №4, корпус 3. Кадастровый номер: 50:09:0070603:5839», — говорится в сообщении.