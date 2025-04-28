Баскетболистки ногинского «Спартака» завоевали золото чемпионата Высшей лиги

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Золотые медали завоевали баскетболистки клуба «Спартак» из подмосковного Ногинска на чемпионате России среди женских команд Высшей лиги, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«В первой игре «Финала четырёх» представительницы Ногинска победили команду «Юность» из Пензенской области со счётом 94:85. А в матче за золото подмосковные баскетболистки победили команду «ЧГУ-Атланту» из Чебоксар со счётом 83:78», — говорится в сообщении.В матче за бронзовые награды турнира встретились пензенская «Юность» и команда челябинского клуба «Славянка-ЧКПЗ». В результате победу одержали спортсменки из Пензенской области.
«Финал четырёх» чемпионата России среди женских команд Высшей лиги сезона 2024/2025 проходил 25-26 апреля в Челябинске.
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