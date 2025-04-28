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Баскетболистки ногинского «Спартака» завоевали золото чемпионата Высшей лиги

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Золотые медали завоевали баскетболистки клуба «Спартак» из подмосковного Ногинска на чемпионате России среди женских команд Высшей лиги, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«В первой игре «Финала четырёх» представительницы Ногинска победили команду «Юность» из Пензенской области со счётом 94:85. А в матче за золото подмосковные баскетболистки победили команду «ЧГУ-Атланту» из Чебоксар со счётом 83:78», — говорится в сообщении.
В матче за бронзовые награды турнира встретились пензенская «Юность» и команда челябинского клуба «Славянка-ЧКПЗ». В результате победу одержали спортсменки из Пензенской области.

«Финал четырёх» чемпионата России среди женских команд Высшей лиги сезона 2024/2025 проходил 25-26 апреля в Челябинске.

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Капитальный ремонт лицея № 10 в Клину завершён более чем на треть
28 апреля 2025, 14:57

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

В городском округе Клин продолжается капитальный ремонт лицея № 10 имени Дмитрия Ивановича Менделеева, расположенного на улице Дзержинского, дом 11. Подрядная организация ООО «СтройПроект» выполнила около трети всех запланированных работ, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«Работы проводятся в рамках государственной программы Московской области за счет средств бюджета. Строители приступили к фасадным работам, выполняют монтаж инженерных сетей, ведут общестроительные работы», — отметили в сообщении.

Площадь здания составляет 1 851,1 квадратного метра. В рамках капитального ремонта проводится обновление кровли и фасада, установка новых входных групп, замена инженерных систем — отопления, вентиляции и канализации. Также ведутся внутренние отделочные работы и благоустройство территории вокруг учебного заведения.

После завершения ремонта лицей будет оснащён новой мебелью и современным оборудованием.

Открытие обновлённого учреждения запланировано на 1 сентября 2025 года.

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Москвич устроил в бане на подмосковной даче теплицу для конопли
28 апреля 2025, 14:54

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Полиция при поддержке Росгвардии задержала 50-летнего москвича по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В здании бани на дачном участке в городком округе Коломна злоумышленник оборудовал лабораторию по выращиванию, а также высушиванию и упаковке наркотических средств. При осмотре помещения полицейские обнаружили там картонные коробки, пакеты и другие ёмкости с веществом растительного происхождения, а также светодиодные лампы, электрическую вытяжку и электронные весы», — говорится в сообщении.
Эксперты проверили содержимое вещества в одной из ёмкостей и установили, что это каннабис общей массой более 100 граммов. Остальное изъятое вещество будет проверено в ходе следствия.

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В Видном-2 состоялся выездная донорская акция в пользу детей с онкоболезнями
28 апреля 2025, 14:08

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Выездную донорскую акцию провели в Центре профессиональной подготовки им. Героя России майора милиции В.А. Тинькова в городе Видное-2, кровь в рамках акции сдали более 50 человек, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Участие в акции приняли 53 человека переменного и постоянного состава Центра. Среди них были как опытные доноры, так и те, кто впервые решился сделать донацию. В рамках Дня донора было собрано свыше 16 литров крови, она будет использована для помощи детям с различными онкологическими заболеваниями, а также взрослым онкобольным и раненым», — говорится в сообщении.
Забор донорской крови на акции в Видном-2 организовала выездная бригада Московского областного центра крови.

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ЦППК временно упростила оформление проездных документов для ветеранов
28 апреля 2025, 13:59

Фото: t.me/central_ppk

На всех направлениях Центральной ППК с 28 апреля по 31 мая будет действовать упрощённый порядок оформления проездных документов для участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса со ссылкой на данные компании.
«В эти дни для оформления проезда в день поездки понадобятся просто удостоверение личности и любой документ, подтверждающий статус ветерана. Сопровождающим ветеранов в период с 28 апреля по 31 мая для оформления бесплатного проезда тоже потребуется только документ, удостоверяющий личность», – отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что график движения пригородных поездов на Ленинградском направлении и МЦД-3 изменится на период с 26 апреля по 23 мая из-за ремонтных работ на станции Крюково.

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Промышленное производство в Подмосковье за I квартал выросло более чем на 5%
28 апреля 2025, 13:41

Фото: пресс-служба компании «Элемет»

Промышленное производство электрооборудования, мебели и готовых металлических изделий в Подмосковье по итогам I квартала 2025 года выросло более чем на 20%. Такие данные привели в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Производство электрооборудования в Подмосковье в январе-марте выросло на 34,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На 23,8% за это время выросло производство мебели. На 21,3% увеличилось производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Как отметили в министерстве, рост промпроизводства Московской области в январе-марте текущего года составил 5,2%. Обрабатывающая промышленность выросла на 5,7%.

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