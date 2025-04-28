Боксёры из Подмосковья завоевали 21 медаль на всероссийских соревнованиях

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Восемь золотых, шесть серебряных и семь бронзовых медалей завоевали представители Московской области на всероссийских соревнованиях по боксу на призы чемпиона мира среди военнослужащих, чемпиона Европы Дмитрия Двали для спортсменов 15-16 лет, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Руслан Кайбелев из Подольска, выступавший в весовой категории 80+ кг, Арсений Никифоров из Ногинска (весовая категория 80 килограммов), Артём Мардоян из Видного (весовая категория 75 кг), Сергей Курочкин из Королёва (весовая категория 70 кг), Дмитрий Волков из Егорьевска (весовая категория 63 кг), Ярослав Лобанков из Ногинска (весовая категория 60 кг), Дмитрий Кравцов из Ногинска (весовая категория 54 кг) и Игорь Минченко из Балашихи (весовая категория 50 кг)», — говорится в сообщении.Серебряные медали завоевали подмосковные боксёры Андрей Серебряков, Владислав Герасимов, Дмитрий Иванов, Максим Половинкин, Дамир Абубекеров и Муслим Орипов.
А третье место заняли Егор Валишвили, Владимир Сибагатулин, Артём Макаркин, Захар Панин, Шабузгерей Шамхалов, Дмитрий Глазков и Богдан Двали.
Всего в соревнованиях, которые проводились с 22 по 26 апреля в Балашихе, приняли участие 188 боксёров из 32 российских регионов.
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