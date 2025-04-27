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Баскетбольный клуб «Химки» поспорит за бронзу Суперлиги

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

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БК «Химки» проиграл соперникам из ЦСКА-2 в полуфинальной серии Суперлиги с общим счётом 2-3. В овертайме пятого матча химчане уступили дублёрам армейцев – 85:95 (11-28, 30-12, 14-19, 23-19, 7-17), сообщается на сайте подмосковной команды.
В каждом из игровых отрезков на площадке поочередно доминировала одна из команд. В первой победа досталась армейцам с преимуществом в 17 очков. В следующие 10 минут всё поменялось, и к большому перерыву уже подопечные Андрея Мальцева вели в одно очко.

Сценарий зеркально повторился во второй половине игры. Третья четверть осталась за армейцами, четвёртая – за гостями. В итоге – 78:78. А в овертайме точнее был ЦСКА-2, и химчане уступили 85:95.

Лучшим бомбардиром подмосковной команды стал Фёдор Ключников, набравший 21 очко.

Теперь БК «Химки» будет бороться за бронзовые медали Суперлиги.

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Боксёры из Подмосковья завоевали 21 медаль на всероссийских соревнованиях
28 апреля 2025, 13:18

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Восемь золотых, шесть серебряных и семь бронзовых медалей завоевали представители Московской области на всероссийских соревнованиях по боксу на призы чемпиона мира среди военнослужащих, чемпиона Европы Дмитрия Двали для спортсменов 15-16 лет, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Руслан Кайбелев из Подольска, выступавший в весовой категории 80 кг, Арсений Никифоров из Ногинска (весовая категория 80 килограммов), Артём Мардоян из Видного (весовая категория 75 кг), Сергей Курочкин из Королёва (весовая категория 70 кг), Дмитрий Волков из Егорьевска (весовая категория 63 кг), Ярослав Лобанков из Ногинска (весовая категория 60 кг), Дмитрий Кравцов из Ногинска (весовая категория 54 кг) и Игорь Минченко из Балашихи (весовая категория 50 кг)», — говорится в сообщении.
Серебряные медали завоевали подмосковные боксёры Андрей Серебряков, Владислав Герасимов, Дмитрий Иванов, Максим Половинкин, Дамир Абубекеров и Муслим Орипов.

А третье место заняли Егор Валишвили, Владимир Сибагатулин, Артём Макаркин, Захар Панин, Шабузгерей Шамхалов, Дмитрий Глазков и Богдан Двали.

Всего в соревнованиях, которые проводились с 22 по 26 апреля в Балашихе, приняли участие 188 боксёров из 32 российских регионов.

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«Каждый из вас – герой»: Воробьёв поздравил работников скорой помощи
28 апреля 2025, 13:05

Фото: t.me/vorobiev_live

В Подмосковье трудятся 10 тыс. работников скорой помощи. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, поздравляя медиков с профессиональным праздником.
«Спасибо каждому из вас за спасение жизней, заботу и готовность помогать! Поздравляю каждого из вас с праздником! Каждый из вас – герой! Будьте здоровы и счастливы. Желаю побольше спокойных смен!», – написал глава региона в своём ТГ-канале.
Воробьёв также привёл истории тех, кто сегодня работает в скорой помощи в Подмосковье.

Фото: t.me/vorobiev_live

Фельдшер Светлана Румянцева из Истры спасает жизни больше 30 лет. Только за последние 3,5 года она выезжала почти на 5 тыс. вызовов.

Фото: t.me/vorobiev_live

Фельдшер Одинцовской подстанции Виолетта Кондратьева в профессии уже 19 лет. За 3,5 года также обслужила около 5 тыс. вызовов.

Фото: t.me/vorobiev_live

Особая роль – у водителей скорых. Свыше 30 тыс. км – на счету Николая Капустина из Одинцова. За 10 лет работы он ни разу не допустил аварийных ситуаций и не нарушал правила дорожного движения.

Фото: t.me/vorobiev_live

Александр Соболев из Электростали во время пандемии коронавируса отработал почти 470 часов, совершил порядка 6 тыс. выездов. За прошлый год проехал более 27 тыс. км.

Воробьёв также отметил, что в выездных бригадах в Подмосковье работают 7,6 тыс. человек – врачи, фельдшеры, медсёстры и медбратья, а также водители.

На работу в подмосковную службу скорой помощи приходят молодые специалисты. Только за прошлый год трудоустроились более 1 тыс. человек, а с начала этого года – 278.

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Военный и городской прокуроры провели в Солнечногорске приём участников СВО
28 апреля 2025, 12:49

Фото: istockphoto.com/Aleksei Smyshliaev

Личный приём граждан, принимавших участие в специальной военной операции, а также членов их семей провели в Солнечногорске заместитель военного прокурора 98 военной прокуратуры гарнизона Алексей Юдинцев и солнечногорский городской прокурор Дмитрий Антонов, сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры.
«Граждане обращались по вопросам, связанным с получением льгот, федеральных и региональных выплат, а также с предоставлением социальных гарантий. Всем обратившимся дали необходимые разъяснения, а по сообщениям, требующим вмешательства прокуратуры, организованы надзорные мероприятия», — говорится в сообщении.
Личный приём был организован при взаимодействии с региональным отделением фонда «Защитники Отечества» и Единым центром поддержки и оказания юридической помощи участникам СВО.

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#приём
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В Подмосковье в новые квартиры из аварийного жилья переехали более 200 человек
28 апреля 2025, 12:36

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Свыше 200 переселенцев из аварийного жилья переехали в новые квартиры за прошедшую неделю в одиннадцати округах Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного Минстройкомплекса.
«В новое жильё переехали 209 человек, было расселено 87 аварийных помещений общей площадью более 33 тысяч квадрантных метров. Переселение проводилось в округах: Электросталь, Дмитровский, Шатура, Истра, Солнечногорск, Красногорск, Сергиево-Посадский, Одинцовский, Серпухов, Пушкинский и Павлово-Посадский», — говорится в сообщении.
Кроме того, в новое жильё скоро смогут переехать из аварийных помещений жители шатурского посёлка Туголесский Бор и города Старая Купавна Богородского округа.

Расселение аварийного жилья проводится в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».

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Стал известен график работы подмосковных медучреждений в майские праздники
28 апреля 2025, 12:21

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Помощь врачей жителям и гостям Подмосковья может понадобиться в том числе и в предстоящие майские праздники. Поэтому важно знать, куда и когда можно обратиться, написал в своём ТГ-канале зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
«Скорая помощь и стационарные отделения продолжат работать круглосуточно. Телефон для вызова скорой – 112.Служба неотложной помощи поликлиник будет работать все праздничные дни. Можно обратиться в кабинет неотложной помощи с 8:00 до 20:00, а также вызвать врача на дом по телефону 122», – отметил Забелин.
Он пожелал, чтобы медицинская помощь не потребовалась жителям Подмосковья в праздники.

График работы поликлиник, стоматологий и женских консультаций указан на картинке.


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