Баскетбольный клуб «Химки» поспорит за бронзу Суперлиги

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
БК «Химки» проиграл соперникам из ЦСКА-2 в полуфинальной серии Суперлиги с общим счётом 2-3. В овертайме пятого матча химчане уступили дублёрам армейцев – 85:95 (11-28, 30-12, 14-19, 23-19, 7-17), сообщается на сайте подмосковной команды.
В каждом из игровых отрезков на площадке поочередно доминировала одна из команд. В первой победа досталась армейцам с преимуществом в 17 очков. В следующие 10 минут всё поменялось, и к большому перерыву уже подопечные Андрея Мальцева вели в одно очко.
Сценарий зеркально повторился во второй половине игры. Третья четверть осталась за армейцами, четвёртая – за гостями. В итоге – 78:78. А в овертайме точнее был ЦСКА-2, и химчане уступили 85:95.
Лучшим бомбардиром подмосковной команды стал Фёдор Ключников, набравший 21 очко.
Теперь БК «Химки» будет бороться за бронзовые медали Суперлиги.
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Сценарий зеркально повторился во второй половине игры. Третья четверть осталась за армейцами, четвёртая – за гостями. В итоге – 78:78. А в овертайме точнее был ЦСКА-2, и химчане уступили 85:95.
Лучшим бомбардиром подмосковной команды стал Фёдор Ключников, набравший 21 очко.
Теперь БК «Химки» будет бороться за бронзовые медали Суперлиги.
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Лора Луганская