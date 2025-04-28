Кубок по мечевому бою собрал в Подольске около 350 спортсменов

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
Около 350 спортсменов из девяти разных стран приняли участие в VI Кубке мира по современному мечевому бою, соревнования проводились на площадке СК «Спорт-Сервис» в Подольске, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Участниками турнира стали спортсмены из Узбекистана, Республики Беларусь, Молдовы, Индии, Марокко, Вьетнама, Кипра и Киргизии, а также россияне из более чем 20 городов. Соревнования проводились в 52 категориях: для участников разных возрастов, уровня подготовки, пола, а также для разных видов имитаторов средневекового клинкового оружия», — говорится в сообщении.По итогам турнира первое место в общекомандном зачёте заняла Россия, втрое место — Индия, а замыкает тройку призёров Республика Беларусь.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
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