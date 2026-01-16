Баскетболистки «Спарты энд К» выиграли матч у лидера женской Премьер-лиги
Баскетбольный клуб «Спарта энд К» из Видного победил дома курское «Динамо» в регулярном матче чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 89:80 в пользу хозяек площадки, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
После первой четверти «Динамо», которое является одним из лидеров чемпионата, выигрывало со счётом 30:18. Однако во второй подмосковная команда совершила рывок и к перерыву сравняла счёт. На заключительном этапе спортсменки из Видного вышли вперед, а затем и увеличили отрыв до девяти очков.
Самым результативным игроком матча стала Софья Люлина, набравшая 18 очков. Дарья Перова записала на свой счёт 16 очков.
Победа позволила «Спарте энд К» подняться на пятое место в турнирной таблице регулярного чемпионата и укрепить позиции в группе лидеров.
Матч «Спарта энд К» – «Динамо» прошёл во Дворце спорта «Видное». Следующую встречу подмосковная команда проведёт в Москве против клуба «МБА-МГУСиТ».
Читайте также: