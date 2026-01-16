Баскетболистки «Спарты энд К» выиграли матч у лидера женской Премьер-лиги

16 января 2026, 16:14

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Баскетбольный клуб «Спарта энд К» из Видного победил дома курское «Динамо» в регулярном матче чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 89:80 в пользу хозяек площадки, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.