Подмосковных спортсменов приглашают на Международный турнир по каратэ

15 января 2026, 17:11

оригинал Фото: пресс-служба Международного турнира «Кубок наций»

Спортсменов из Московской области приглашают принять участие в III Международном турнире по кёкусин-кан каратэ «Кубок наций». Соревнования пройдут в Москве с 28 февраля по 1 марта 2026 года и объединят более 1 500 участников из свыше 30 стран и 50 регионов России, включая Донбасс и Новороссию.