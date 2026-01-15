Подмосковных спортсменов приглашают на Международный турнир по каратэ
Спортсменов из Московской области приглашают принять участие в III Международном турнире по кёкусин-кан каратэ «Кубок наций». Соревнования пройдут в Москве с 28 февраля по 1 марта 2026 года и объединят более 1 500 участников из свыше 30 стран и 50 регионов России, включая Донбасс и Новороссию.
Турнир организовали Союз промышленников и предпринимателей «Иволга» и клуб каратэ «Подольск-Додзё». С 2025 года «Кубок наций» вошёл в официальный календарь Минспорта России — по его итогам спортсмены могут выполнить нормативы мастеров спорта и мастеров спорта международного класса. В прошлом году таких результатов добились 28 участников.
Соревнования примет «Баскет холл» в парке «Москворецкий». Поединки будут идти одновременно на шести татами, а зрители смогут следить за турниром в формате прямой трансляции. По словам соорганизаторов, главная цель — создать комфортные и безопасные условия для развития детско-юношеского спорта и международного обмена опытом. Как отметил зампред Союза промышленников и предпринимателей «Иволга», партнер Холдинга «Строительный Альянс» Артём Петрухин, турнир с каждым годом привлекает всё больше спортсменов из России и других стран.
Соревнования продлятся два дня. В первый день на татами выйдут юноши и девушки 12–15 лет, а еще — юниоры 16–17 лет. Во второй день выступят взрослые спортсмены всех весовых категорий. Для зрителей подготовили насыщенную программу с участием известных спортсменов, артистов и блогеров. Перед финальными поединками организаторы проведут торжественный вынос флагов стран-участниц.
Руководитель клуба «Подольск-Додзё» Максим Аборин подчеркнул, что для тренеров важны не только медали, но и воспитание характера. Турнир ежегодно объединяет спортсменов из разных стран и доказывает, что у спорта нет границ.
Для участия в турнире и посещения соревнований необходимо пройти обязательную регистрацию. Она открыта до 26 февраля 15:00 по московскому времени. После регистрации участники и зрители получат электронный билет.
Читайте также: