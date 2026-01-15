В Московской области этой зимой уже открыли более 370 катков

15 января 2026, 21:04

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Для любителей зимних видов спорта в Московской области открыто уже более 370 катков. Они работают в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье», сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.