В Московской области этой зимой уже открыли более 370 катков

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Для любителей зимних видов спорта в Московской области открыто уже более 370 катков. Они работают в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье», сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.



Всего в текущем сезоне для жителе и гостей будет доступно 794 площадки для катания на коньках. 52 катка имеют покрытие с искусственным льдом. При этом 48 из них расположены в парках.

Как отметили в ведомстве, все площадки соответствуют единым требованиям безопасности и комфорта. Посетителей катков с искусственным льдом ждут тёплые пункты проката спортинвентаря, раздевалки и сушки для обуви.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Записаться на такие катки можно через платформу «Добродел».

Помимо катков, в этом зимнем сезоне в Московской области подготовят 165 лыжных трасс суммарной протяжённостью 722 километра.
Лора Луганская

