В Московской области этой зимой уже открыли более 370 катков
Для любителей зимних видов спорта в Московской области открыто уже более 370 катков. Они работают в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье», сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.
Всего в текущем сезоне для жителе и гостей будет доступно 794 площадки для катания на коньках. 52 катка имеют покрытие с искусственным льдом. При этом 48 из них расположены в парках.
Как отметили в ведомстве, все площадки соответствуют единым требованиям безопасности и комфорта. Посетителей катков с искусственным льдом ждут тёплые пункты проката спортинвентаря, раздевалки и сушки для обуви.
Записаться на такие катки можно через платформу «Добродел».
Помимо катков, в этом зимнем сезоне в Московской области подготовят 165 лыжных трасс суммарной протяжённостью 722 километра.
