Паратлет Пономарёв представляет Подмосковье на Кубке мира по лыжным гонкам

16 января 2026, 14:40

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Олег Пономарёв из Подмосковья выступает в составе сборной России на этапе Кубке мира по лыжным гонкам среди спортсменов с нарушением зрения и опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.