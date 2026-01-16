Паратлет Пономарёв представляет Подмосковье на Кубке мира по лыжным гонкам
Олег Пономарёв из Подмосковья выступает в составе сборной России на этапе Кубке мира по лыжным гонкам среди спортсменов с нарушением зрения и опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Этап проходит 14-18 января в немецком городе Финстерау. В соревнованиях принимают участие 17 российских паратлетов.
Представитель регионального Центра паралимпийских, неолимпийских и сурдлимпийских видов спорта вошёл в состав сборной страны вместе со спортсменом-ведущим Андреем Романовым.
Пономарёв – бронзовый призёр зимних Паралимпийских игр, серебряный призёр чемпионата мира, многократный победитель этапов Кубка мира по лыжным гонкам.
Нынешний этап является отборочным соревнованием перед Паралимпийскими играми, которые пройдут в марте в Италии. В отборе участвуют около 200 спортсменов из 25 стран.
Читайте также: