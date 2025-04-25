Щёлковские шахматисты стали абсолютными чемпионами Школьной лиги Подмосковья

Фото: пресс-служба Минспорта МО
В Балашихе состоялись решающие матчи Школьной лиги по шахматам. Победителем «Финала четырёх» стала команда городского округа Щёлково, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области. Второе и третье места заняли шахматисты из Дубны и Балашихи.
«В первом сезоне лиги участвовали более 1,5 тыс. юных шахматистов, 24 вышли в финал. В следующем году ждём уже более 5 тыс. участников шахматных турниров», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов.Участниками «Финала четырёх» стали команды Щёлкова, Балашихи, Дубны и Подольска – всего 24 шахматиста. Почётным гостем стал чемпион России по шахматам до 15 лет, многократный победитель всероссийского финала «Белой ладьи», подольский спортсмен, входящий в топ-10 лучших юных игроков мира Святослав Лисенков.
«Желаю все участникам финала Школьной лиги удачи, хороших партий, красивых побед. И пусть победит сильнейший», – сказал перед стартом соревнований Святослав.Фото: пресс-служба Минспорта МО
Лучшими игроками турнира признаны Григорий Фирсов из Дубны и Карина Сидоркина из Балашихи. А Мария Рыбакова из Подольска завоевала звание абсолютно лучшего игрока по шахматам Единой школьной лиги.
Соревнования регионального этапа Школьной лиги проходят в четырёх дисциплинах – футзале, волейболе, баскетболе 3х3 и шахматам. 28 апреля состоятся решающие матчи «Финала четырёх» по волейболу. Игры пройдут в Подольске на базе спорткомплекса «Юность».
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