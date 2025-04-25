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Щёлковские шахматисты стали абсолютными чемпионами Школьной лиги Подмосковья

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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В Балашихе состоялись решающие матчи Школьной лиги по шахматам. Победителем «Финала четырёх» стала команда городского округа Щёлково, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области. Второе и третье места заняли шахматисты из Дубны и Балашихи.
«В первом сезоне лиги участвовали более 1,5 тыс. юных шахматистов, 24 вышли в финал. В следующем году ждём уже более 5 тыс. участников шахматных турниров», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов.
Участниками «Финала четырёх» стали команды Щёлкова, Балашихи, Дубны и Подольска – всего 24 шахматиста. Почётным гостем стал чемпион России по шахматам до 15 лет, многократный победитель всероссийского финала «Белой ладьи», подольский спортсмен, входящий в топ-10 лучших юных игроков мира Святослав Лисенков.
«Желаю все участникам финала Школьной лиги удачи, хороших партий, красивых побед. И пусть победит сильнейший», – сказал перед стартом соревнований Святослав.
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Лучшими игроками турнира признаны Григорий Фирсов из Дубны и Карина Сидоркина из Балашихи. А Мария Рыбакова из Подольска завоевала звание абсолютно лучшего игрока по шахматам Единой школьной лиги.

Соревнования регионального этапа Школьной лиги проходят в четырёх дисциплинах – футзале, волейболе, баскетболе 3х3 и шахматам. 28 апреля состоятся решающие матчи «Финала четырёх» по волейболу. Игры пройдут в Подольске на базе спорткомплекса «Юность».

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#московская область
Подмосковные синхронисты завоевали четыре медали на чемпионате России
25 апреля 2025, 17:03

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую, серебряную и две бронзовые медали завоевали спортсмены их Московской области на чемпионате России по синхронному плаванию, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялась представительница Подмосковья Валерия Плеханова по итогам соревнования в дисциплине «соло – техническое», — говорится в сообщении.
Серебряную медаль завоевали Полина Юрашева, Валерия Плеханова, Анастасия Никитенко в дисциплине «дуэт – произвольная программа». И в том же составе они выиграли бронзовую награду в дисциплине «дуэт».

Кроме того, бронзовую медаль в копилку подмосковной сборной принесли Екатерина Романова, Басима Муасуэс и Максим Чернышёв, выступавшие в дисциплине «дуэт смешанный – произвольная программа».

Чемпионат России по синхронному плаванию проводится в Екатеринбурге с 23 по 26 апреля, в турнире участвуют более 300 спортсменов.

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Робот Светлана с начала года предложил продлить рецепты льготникам более 50 тыс. раз
25 апреля 2025, 16:50

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Подмосковный помощник на основе искусственного интеллекта робот Светлана предложил продлить рецепт на льготные лекарства более 50 тыс. раз. Такие данные привели в пресс-службе Минздрава Московской области.
Робот обрабатывает входящие звонки по телефону 122, помогает вызвать врача на дом, записаться на приём или отменить запись. Кроме того, Светлана совершает исходящие вызовы, приглашая на диспансеризацию, напоминает пациенту о визите к врачу. А в прошлом году в Подмосковье стартовал пилотный проект: Светлана звонит пациентам, напоминает о продлении электронных рецептов на льготные лекарства и записывает на телемедицинскую консультацию с врачом.
«Мы опробовали пилотный проект в трёх городских округах Подмосковья и получили положительный отклик жителей. Сейчас мы распространили проект на весь регион. Светлана записывает пациента на телемедицинскую консультацию, что позволяет сэкономить время на посещении поликлиники. Всего с начала года робот предложил продлить рецепт на льготные лекарства более 50 тыс. раз», – отметил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Звонки осуществляются с номера 7 (498) 602-31-35.

Записаться на телемедицинскую консультацию можно на региональном портале госуслуг «Здоровье», через инфомат в медицинской организации, по телефону 122, на приёме у врача или через чат-бот в Telegram.

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В Звенигороде снесли обветшавший дом барачного типа
25 апреля 2025, 16:36

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Двухэтажный деревянный жилой дом барачного типа, находившийся в аварийном состоянии, снесли на Почтовой улице в городе Звенигород Одинцовского округа, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Общая площадь дома, построенного в 1963 году, составляла 285 квадратных метров. Проверка показала, что дом обветшал и стал непригодным для проживания. Жильцов из расположенных в доме десяти квартир расселили, а в марте текущего года аварийную постройку снесли», — говорится в сообщении.
В настоящее время участок, который занимал дом, полностью очистили от строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся территорию, администрация Одинцовского округа ещё не приняла.

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#одинцовский городской округ
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В МОНИИАГ помогли стать мамой женщине с критическим нарушением сердечного ритма
25 апреля 2025, 16:36

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Московского областного НИИ акушерства и гинекологии им. В. Краснопольского помогли стать мамой женщине с нарушением сердечного ритма. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
В МОНИИАГ поступила 37-летняя женщина на 33-й недели беременности. У пациентки наблюдалось выраженное сердцебиение в сочетании с неполной блокадой проводящих путей сердца.

Жалобы на аномальное сердцебиение стали преследовать пациентку с первого триместра беременности. Сложные нарушения проводимости были вызваны гормональной и физиологической перестройкой организма.
«Мы не могли применить традиционную антиаритмическую терапию, так как она могла усугубить проблемы с сердцем. После обследования и консультации с врачами-гинекологами было решено пролонгировать беременность в условиях стационара. Пациентке назначили лечение для улучшения обменных процессов в сердце», – рассказал кардиолог МОНИИАГ Сергей Мравян.
Благодаря терапии частоту сердечных сокращений удалось снизить, а беременность продлить до 37-й недели.

Однако через несколько недель у женщины вновь развилось критически высокое сердцебиение – до 240 ударов в минуту. Она была экстренно родоразрешена с помощью кесарева сечения.

На свет появился здоровый мальчик весом 2450 г и ростом 43 см. После родов сердечный ритм пациентки восстановился. Сейчас она чувствует себя хорошо.

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В Мытищах завершили снос расселённого аварийного дома
25 апреля 2025, 16:06

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Двухэтажный кирпичный дом на восемь квартир, находившийся в аварийном состоянии, снесли на улице Академика Каргина в Мытищах, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Дом был построен в 1954 году, его общая площадь составляла немногим более 365 квадратных метров. Проверка показала высокую степень морального и физического износа здания, поэтому его признали аварийным. В конце 2024 года жильцов оттуда расселили, а постройку было решено ликвидировать», — говорится в сообщении.
В первом квартале текущего года дом снесли, а участок, который он занимал, расчистили от строительного мусора. Теперь там ведётся подготовка для возведения нового дома.

Всего на территории округа Мытищи было выявлено 462 аварийных постройки, самостроя и недостроя. В настоящее время снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами 326 объектов. Эта работа продолжается.

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#комитет по архитектуре и градостроительству мо
#снос
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#мособлархитектура
#мытищи
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