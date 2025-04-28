Победителями подмосковной Школьной лиги стали баскетболисты из Подольска

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Мужская и женская подольские команды победили в финале баскетбольного турнира 3х3 в рамках Школьной лиги Московской области, игры проходили на стадионе «Труд» в Балашихе, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«В финальном матче юноши-подольчане встретились с командой из Истры и победили соперников со счётом 16:11. А в игре за третье место команда Балашихи взяла верх над представителями Щёлкова со счётом 21:17», — говорится в сообщении.Команда девушек из Подольска в финале обыграла соперниц из Наро-Фоминска со счётом 21:17. А на третью ступень пьедестала почёта поднялись представительницы Балашихи, обыгравшие в матче за бронзу домодедовскую команду.
Лучшим игроком лиги среди юношей был признан Максим Жаров из Щёлкова, а лучшими игроками финала: Тимур Жевага из Истры и Максим Фильков из Подольска. Среди девушек лучшим игроком стала Елизавета Арбузова из Подольска.
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