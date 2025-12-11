Баскетбольный клуб «Химки» пробился в четвертьфинал Кубка России

11 декабря 2025, 18:45

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

БК «Химки» выиграл второй домашний матч Кубка России, победив «Динамо» из Грозного со счётом 70:64. Это позволило подмосковной команде выйти в четвертьфинал турнира, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Команде нужна была победа, которая позволила бы отыграть четыре очка. Именно с такой разницей подопечные Глеба Плотникова уступили в первой игре.

«По ходу встречи химчане вели, но соперник устроил настоящую погоню. Исход противостояния решился на последней секунде. Защитнику Кириллу Коновалову удалось перехватить мяч. Набрав два очка, он вывел команду вперёд. По сумме двух встреч БК «Химки» уверенно вышел в следующий раунд», – рассказали в пресс-службе.