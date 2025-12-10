Подмосковные пловчихи завоевали семь медалей на всероссийских соревнованиях

10 декабря 2025, 17:45

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медаль завоевали представительницы Московской области на всероссийских соревнованиях по плаванию среди юниоров и юниорок «Резерв России». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Две медали на дистанции 400 метров комплексным плаванием завоевали спортсменки из Рузы — Полина Лейкина и Диана Валиуллина.





«Полина поднялась на высшую ступень пьедестала почёта, а Диана заняла второе место», — говорится в сообщении.