Подмосковные пловчихи завоевали семь медалей на всероссийских соревнованиях
Две золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медаль завоевали представительницы Московской области на всероссийских соревнованиях по плаванию среди юниоров и юниорок «Резерв России». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Две медали на дистанции 400 метров комплексным плаванием завоевали спортсменки из Рузы — Полина Лейкина и Диана Валиуллина.
«Полина поднялась на высшую ступень пьедестала почёта, а Диана заняла второе место», — говорится в сообщении.Кроме того, Валиуллина стала лучшей в плавании вольным стилем на 200 метров, а Лейкина — третьей в стартах вольным стилем на дистанции 400 метров.
Два серебра Подмосковью принесла Виктория Таранникова из Видного — в комплексном плавании на 200 метров и в заплыве брассом на такой же дистанции. И одну серебряную награду завоевала принесла Виктория Миронова из Мытищ в заплыве на 50 метров баттерфляем.