Сборная Подмосковья по кёрлингу стала призёром Кубка России
Серебряную медаль Кубка России по кёрлингу среди мужских команд завоевала сборная Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
За сборную региона выступали спортсмены Центра олимпийских видов спорта в Дмитрове Илья Шишлов, Кирилл Суровов, Алексей Куликов и Дмитрий Грецкий.
«На соревнованиях в рамках Кубка России подмосковный квартет одержал шесть побед и занял второе место. Победу на турнире одержала команда «Санкт-Петербург-2», а бронзовую медаль завоевали представители Краснодарского края», — говорится в сообщении.Турнир проходил на федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае с 1 по 8 декабря. В нём приняли участие 16 команд из восьми российских регионов.