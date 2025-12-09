Достижения.рф

Сборная Подмосковья по кёрлингу стала призёром Кубка России

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Серебряную медаль Кубка России по кёрлингу среди мужских команд завоевала сборная Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.



За сборную региона выступали спортсмены Центра олимпийских видов спорта в Дмитрове Илья Шишлов, Кирилл Суровов, Алексей Куликов и Дмитрий Грецкий.

«На соревнованиях в рамках Кубка России подмосковный квартет одержал шесть побед и занял второе место. Победу на турнире одержала команда «Санкт-Петербург-2», а бронзовую медаль завоевали представители Краснодарского края», — говорится в сообщении.
Турнир проходил на федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае с 1 по 8 декабря. В нём приняли участие 16 команд из восьми российских регионов.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0