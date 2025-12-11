Подмосковная биатлонистка Резцова стала призёром этапа Кубка России
Подмосковная биатлонистка Кристина Резцова завоевала бронзу на втором этапе Кубка России. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Спортсменка Областного центра олимпийских видов спорта и СШОР «Истина» из Истры финишировала третьей в женской индивидуальной гонке на 12,5 километров. Победила представительница Югры, серебряным призёром стала спортсменка из Красноярского края.
Этап Кубка России по биатлону сезона 2025/26 проходит с 11 по 14 декабря в Тюмени в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».
Ранее сообщалось, что Резцова выиграла бронзовую медаль второго этапа международных соревнований «Кубок Содружества».
