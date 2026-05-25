Баскетбольный клуб «Химки» завоевал серебро чемпионата России
БК «Химки» стал серебряным призёром чемпионата России. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
В шестом матче финальной серии химчане уступили ЧБК из Челябинска со счётом 61:79. Итог серии – 2:4.
«БК «Химки» мощно начал встречу и уже в первой четверти создал двузначное преимущество. Однако соперник сумел выровнять игру. После большого перерыва гости захватили инициативу. Самыми результативными в составе «Химок» стали Шевчук и Адайкин, набравшие по девять очков, а также Востриков и Ткаченко, в активе которых – по восемь очков», – рассказали в ведомстве.
Владислав Шарапов вошёл в символическую пятёрку финального этапа чемпионата. Как отметили в министерстве, этот сезон стал для команды настоящей проверкой характера. «Химки» дошли до финала и боролись до последнего матча.