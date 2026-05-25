В Подмосковье летом проведут 3000 спортивных мероприятий для всех возрастов
В Московской области с мая по сентябрь состоится более 3000 физкультурных мероприятий. Участниками станут около 900 000 жителей и гостей региона, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
В программе – события на любые предпочтения и уровень подготовки: от профессиональных турниров до семейных стартов. Каждый сможет выбрать бег, велоспорт, футбол, интеллектуальные игры, экстремальные забеги с препятствиями и многое другое.
Губернаторский проект «Выходи во двор» в этом сезоне охватит 10 городов. Легенды российского футбола сыграют гала-матчи со сборными жителей.
Любителей бега ждёт серия забегов «Суперлига Подмосковья». Маршруты пролегают вдоль центральных улиц городов мимо основных достопримечательностей.
Велозаезды Gran Fondo – масштабные любительские велогонки, которые сочетают соревновательный дух и атмосферу большой велопрогулки. Подготовлены маршруты по живописным трассам. Участников ждут Волоколамск, Клин, Можайск и Серпухов.
Для любителей экстрима 20 июня пройдёт забег «Зарайский бизон».
Юных хоккеистов объединит всероссийский «Кубок Александра Овечкина», который будет проходить в Красногорске и Мытищах 31 июля – 9 августа с гала-матчем 8 августа на «Арене Химки».
Для тех, кто предпочитает футбол в этом году вновь состоится «Кубок Игоря Акинфеева». Турнир с участием 20 лучших футбольных команд проведут в Химках 15-20 августа.
А 8 августа во всех парках муниципальных образований Московской области отметят День физкультурника.
На протяжении всего лета мероприятия для жителей будут проходить в парках, на пляжах, стадионах, во дворах и на спортивных объектах. Список спортивных событий можно найти на сайте.
Читайте также: