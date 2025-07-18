Баскетбольный центр Ногинска получил имя Давида Берлина в честь столетия тренера

18 июля 2025, 20:25

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Баскетбольный центр в Ногинске Богородского городского округа получил имя заслуженного тренера СССР и России по баскетболу Давида Берлина в честь 100-летия со дня его рождения. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.







«Давид Яковлевич никогда не останавливался в достижении цели. В пример можно привести историю появления в его команде Нелли Ферябниковой. Он полетел в Воркуту, в Заполярье, просто потому что ему кто-то сказал, что там живёт девушка ростом около двух метров. Она переехала в Московскую область, а потом стала двукратной олимпийской чемпионкой. Давид Яковлевич всю жизнь работал в Подмосковье. И я бы хотел поблагодарить губернатора региона за сохранение памяти о нём», – сказал заслуженный тренер России по баскетболу, сын Давида Берлина – Сергей Ерофеев.