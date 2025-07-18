Баскетбольный центр Ногинска получил имя Давида Берлина в честь столетия тренера
Баскетбольный центр в Ногинске Богородского городского округа получил имя заслуженного тренера СССР и России по баскетболу Давида Берлина в честь 100-летия со дня его рождения. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Давид Яковлевич никогда не останавливался в достижении цели. В пример можно привести историю появления в его команде Нелли Ферябниковой. Он полетел в Воркуту, в Заполярье, просто потому что ему кто-то сказал, что там живёт девушка ростом около двух метров. Она переехала в Московскую область, а потом стала двукратной олимпийской чемпионкой. Давид Яковлевич всю жизнь работал в Подмосковье. И я бы хотел поблагодарить губернатора региона за сохранение памяти о нём», – сказал заслуженный тренер России по баскетболу, сын Давида Берлина – Сергей Ерофеев.Берлин, которого называют Патриархом баскетбола, считается основоположником женского баскетбола в нашей стране. Более 70 лет он возглавлял основанный им же подмосковный баскетбольный клуб «Спартак», воспитал олимпийских чемпионок. Вместе с клубом стал чемпионом СССР, трижды – обладателем Кубка Ронкетти. Команда не раз выигрывала и другие европейские кубковые турниры. Она – одна из самых титулованных действующих российских команд. Воспитанницы Берлина завоевали семь золотых олимпийских медалей. Среди них – двукратные олимпийские чемпионки Нелли Ферябникова, Ольга Сухарнова и Татьяна Надырова.
Ежегодно в Московской области в память о Давиде Яковлевиче Берлине проходит турнир по стритболу. Тысячи любителей баскетбола со всей страны приезжают в Московскую область.
В этом году Кубок Давида Берлина в честь его столетия пройдёт с особым размахом. На Фонтанной площади в Ногинске 23 августа организуют 14 площадок. Известные баскетболисты проведут открытые тренировки и мастер-классы.