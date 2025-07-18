Российские гольфисты сыграют со сборной мира на фестивале «Сильные фигуры»
В Подмосковье 18 и 19 июля проходит международный фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры», сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Во второй день фестиваля на территории гольф-клуба Moscow Country Club в Красногорске состоится матчевая встреча по гольфу сборной России и сборной мира, за которую сыграют представители 13 стран.
«Сборную России четвёртый год подряд возглавит на турнире первый зампред Госдумы Александр Жуков, сборную мира – президент Общества дружбы с Республикой Бангладеш Саттар Миа. Среди участников – российские гольфисты Нина Пегова, Артем Филаткин и Алексей Матросов. Сборную мира усилят лучшие узбекские игроки Канат Курбаналиев и Сергей Чен», – пояснили в ведомстве.
Впервые турнир по гольфу «Сильные фигуры» прошёл в 2019 году. Тогда участие в нём приняли лишь представители двух зарубежных стран – Индии и Бангладеш. В этом году географию участников удалось значительно расширить. Московскую область посетят гольфисты из Вьетнама, Узбекистана, Ганы, ЮАР, Марокко, Бангладеш, Индии и других стран. Информацию о фестивале можно найти на сайте.
Международный фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры» проходит в России с 2019 года. В программе – турниры по гольфу, кёрлингольфу, теннису, бильярду, тэг-регби, шахматам и шашкам.
В соревнованиях участвуют олимпийские чемпионы разных лет, государственные деятели, сборные зарубежных стран, составленные из сотрудников посольств. Всего в мероприятиях фестиваля приняли участие спортсмены из более чем 40 стран мира.