Российские гольфисты сыграют со сборной мира на фестивале «Сильные фигуры»

18 июля 2025, 17:04

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Подмосковье 18 и 19 июля проходит международный фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры», сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





Во второй день фестиваля на территории гольф-клуба Moscow Country Club в Красногорске состоится матчевая встреча по гольфу сборной России и сборной мира, за которую сыграют представители 13 стран.

«Сборную России четвёртый год подряд возглавит на турнире первый зампред Госдумы Александр Жуков, сборную мира – президент Общества дружбы с Республикой Бангладеш Саттар Миа. Среди участников – российские гольфисты Нина Пегова, Артем Филаткин и Алексей Матросов. Сборную мира усилят лучшие узбекские игроки Канат Курбаналиев и Сергей Чен», – пояснили в ведомстве.