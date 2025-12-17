В Ленинградской области мужчина издевался над маленьким пасынком, связывая его скотчем
Следственный комитет в Гатчинском районе Ленинградской области возбудил уголовное дело об истязании в отношении мужчины, который неоднократно связывал скотчем малолетнего сына своей сожительницы. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ведомства.
Следствие установило, что 37-летний мужчина систематически связывал своего пасынка 2019 года рождения скотчем, нанося ребенку физические и моральные травмы. Уголовное дело возбуждено в соответствии с частью 2 статьи 117 Уголовного кодекса Российской Федерации (истязание несовершеннолетнего).
Подозреваемый задержан, ему предъявят обвинения и выберут меру пресечения. Детали произошедшего выясняются.
