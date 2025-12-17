В Ленинградской области мужчина издевался над маленьким пасынком, связывая его скотчем

17 декабря 2025, 15:21

В Ленинградской области задержали мужчину, который связывал скотчем ребенка

Фото: iStock/Irina_Geo

Следственный комитет в Гатчинском районе Ленинградской области возбудил уголовное дело об истязании в отношении мужчины, который неоднократно связывал скотчем малолетнего сына своей сожительницы. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ведомства.