Росгвардия задержала мужчину за кражу электроинструмента в гипермаркете
Видео: Пресс-служба Росгвардии
Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве задержали мужчину, подозреваемого в хищении товара из торгового объекта. Инцидент произошёл в гипермаркете, который расположен на 22-м километре Новорижского шоссе.
Во время патрулирования правоохранители получили сигнал тревоги и оперативно прибыли на место. В ходе проверки выяснилось, что один из посетителей тайно взял шуруповёрт и направился к выходу, минуя кассовую зону и не оплатив товар.
Подозреваемого задержали на месте происшествия. После оформления необходимых материалов мужчину передали сотрудникам полиции, которые займутся дальнейшим разбирательством и дадут правовую оценку его действиям.
Читайте также: