В Дмитровском округе обнаружили нелегальную точку сброса сточных вод
Точку сброса неочищенных сточных вод обнаружили инспекторы эконадзора Московской области в деревне Бабаиха Дмитровского округа. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.
Проверку специалисты провели по обращению местных жителей.
«Инспекторы осмотрели указанное место, расположенное в деревне напротив стоянки лыжной трассы «ГАБО», и увидели, что там происходит сброс сточных вод. Выяснилось, что этой точкой пользуются два юридических лица: местная торговая фирма и завод «Святой источник», — рассказал глава Минэкологии Подмосковья Виталий Мосин.По итогам проверки заводу объявили предостережение о недопустимости нарушения требований природоохранного законодательства.