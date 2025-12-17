Достижения.рф

В Дмитровском округе обнаружили нелегальную точку сброса сточных вод

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Точку сброса неочищенных сточных вод обнаружили инспекторы эконадзора Московской области в деревне Бабаиха Дмитровского округа. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.



Проверку специалисты провели по обращению местных жителей.

«Инспекторы осмотрели указанное место, расположенное в деревне напротив стоянки лыжной трассы «ГАБО», и увидели, что там происходит сброс сточных вод. Выяснилось, что этой точкой пользуются два юридических лица: местная торговая фирма и завод «Святой источник», — рассказал глава Минэкологии Подмосковья Виталий Мосин.
По итогам проверки заводу объявили предостережение о недопустимости нарушения требований природоохранного законодательства.
Лев Каштанов

