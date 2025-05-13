Бдительная пенсионерка из Лобни помогла задержать курьера мошенников

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Мошенники попытались обмануть 78-летниюю жительницу Лобни и выманить у неё сбережения — 255 тысяч рублей, однако женщина вовремя догадалась об обмане и обратилась в полицию, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Афера началась со звонка якобы от сотрудника телефонной компании. Он уговорил женщину продиктовать ему паспортные данные под предлогом продления договора на домашний телефон», — говорится в сообщении.Затем пенсионерке позвонил мужчина, который представился сотрудником полиции. Он сказал, что продиктованными паспортными данными завладели мошенники, которые теперь будут использовать их в незаконных целях. И чтобы избежать уголовного преследования, а также потери сбережений, нужно срочно забрать деньги из банка и передать их курьеру — для размещения на «безопасном счёте».
Женщина сняла деньги и стала ждать курьера, но в этот момент она заподозрила, что имеет дело с мошенниками, и сообщила обо всё в полицию.
Полицейские задержали присланного аферистами курьера: им оказался ранее судимый житель Татарстана.
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