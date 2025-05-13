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Бдительная пенсионерка из Лобни помогла задержать курьера мошенников

Фото: istockphoto.com/YakobchukOlena

Фото: istockphoto.com/YakobchukOlena

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Мошенники попытались обмануть 78-летниюю жительницу Лобни и выманить у неё сбережения — 255 тысяч рублей, однако женщина вовремя догадалась об обмане и обратилась в полицию, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Афера началась со звонка якобы от сотрудника телефонной компании. Он уговорил женщину продиктовать ему паспортные данные под предлогом продления договора на домашний телефон», — говорится в сообщении.
Затем пенсионерке позвонил мужчина, который представился сотрудником полиции. Он сказал, что продиктованными паспортными данными завладели мошенники, которые теперь будут использовать их в незаконных целях. И чтобы избежать уголовного преследования, а также потери сбережений, нужно срочно забрать деньги из банка и передать их курьеру — для размещения на «безопасном счёте».

Женщина сняла деньги и стала ждать курьера, но в этот момент она заподозрила, что имеет дело с мошенниками, и сообщила обо всё в полицию.

Полицейские задержали присланного аферистами курьера: им оказался ранее судимый житель Татарстана.

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В Подмосковье с начала года провели около 3 тысяч уроков по ж/д безопасности
13 мая 2025, 17:36

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Около 3 тысяч открытых уроков по безопасности на железной дороге провели в школах Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Уроки проводят сотрудники окружных администраций, областного Минтранса, транспортной полиции, а также РЖД и Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК). Ребятам рассказывают о правилах безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры и отвечают на возникающие у слушателей вопросы», — говорится в сообщении.
Особое внимание на уроках ж/д безопасности уделяется теме зацепинга. Именно это «развлечение» является одной из главных причин травм и гибели молодых людей на железной дороге.

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В Подмосковье специальные шкафы с начала года собрали 1 тыс. тонн текстиля
13 мая 2025, 17:11

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В Московской области за I квартал этого года с помощью специализированных шкафов собрали около 1 тыс. тонн текстиля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
«На территории региона активно развивают экономику замкнутого цикла и культуру вторичного потребления ресурсов. За I квартал 2025 года с специализированные шкафы помогли собрать порядка 1 тыс. тонн текстиля. За тот же период по новой цифровой услуге установлено 220 дополнительных точек сбора этого вида вторсырья», – рассказали в ведомстве.
Задача использования боксов – повысить процент повторного использования вещей в качестве вторсырья. Собранные вещи передают на благотворительность, а непригодную для носки одежду – на переработку.

По данным подмосковного Минчистоты, сегодня в Подмосковье работают более 1,9 тыс. баков для текстиля. В планах – до конца года установить ещё 500.

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Росгвардейцы помогли задержать в Коломне мошенников
13 мая 2025, 16:46

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники ОМОН «Русич» подмосковного главка Росгвардии помогли коллегам из МВД задержать подозреваемых в мошенничестве более чем на 5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«В Коломне двое местных жителей организовали преступную схему с использованием бонусной программы банка. Они заказывали в интернет-магазине товары на 100 млн рублей, получали премиальные баллы и тратили их на покупку компьютерной техники. После получения компьютеров мошенники отменяли первоначальные заказы, а купленные товары продавали за наличные. Суммарный ущерб от деятельности аферистов превысил 5 млн рублей», – рассказали в силовом ведомстве.
Во время обысков по местам проживания злоумышленников была обнаружена часть товаров, которую те не успели сбыть.

Возбуждено уголовное дело.

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Под Коломной спасатели помогли напоровшейся на вилы девочке
13 мая 2025, 16:06

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Срочная помощь спасателей понадобилась юной жительнице села Октябрьское Коломенского городского округа. Об инциденте рассказали в пресс-службе Мособлпожспаса.
В службу 112 позвонила бабушка и сообщила, что её 12-летняя внучка напоролась ногой на садовые вилы во дворе частного дома. Острые зубья насквозь пронзили заднюю поверхность левой голени девочки. В ожидании помощи она стояла, опираясь на здание.
«Прибыв на вызов, спасатели оказали девочке психологическую помощь, аккуратно уложили её на теплые вещи и обездвижили ногу. Когда прибывшие медики сделали подростку обезболивающий укол, работники Мособлпожспаса отрезали металлические зубья вил от черенка», – рассказали в пресс-службе.
Пострадавшую поместили в машину скорой помощи и затем госпитализировали.

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В парке Подольска проведут маркет молодёжных брендов и благотворительный забег
13 мая 2025, 15:45

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Маркет молодёжных брендов «Бочка» будет проходить в парке имени Виктора Талалихина в Подольске в ближайшие выходные — 17 и 18 мая, кроме того, в воскресенье там состоится благотворительный забег «Километр доброты», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Маркет «Бочка» будет работать оба выходных с полудня до 20:00. Посетители смогут приобрести различные изделия ручной работы и вещи локальных брендов. Кроме того, по все территории парка будут проходить интерактивные программы, выступления диджеев и кавер-групп, розыгрыши и конкурсы», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Забег «Километр добра» будет проводиться в пользу ребёнка с инвалидностью: собранные средства направят на его реабилитацию. Регистрация участников будет проходить в 18 мая с 11:30 до 13:00, затем разминка, а старт назначен на 13:15. Участников ждут подарки и розыгрыш главного приза — велосипеда.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

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