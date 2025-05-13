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На Кутузовском проспекте в Москве фура вылетела на тротуар

Фото: iStock/Maksim Mikhailov

Фото: iStock/Maksim Mikhailov

Фура выехала на тротуар на Кутузовском проспекте в Москве недалеко от станции метро «Славянский бульвар». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник.
Отмечается, что сейчас на месте ДТП уже работают сотрудники ДПС. О пострадавших информации нет.

О пострадавших пока не сообщается. На месте работают сотрудники ДПС.

«Родственник водителя фуры рассказал, что тот, вероятно, уснул за рулем. Обстоятельства произошедшего выясняются», — говорится в сообщении издания.

При этом в Кемеровской области 35-летний житель Мысков лишился автомобиля за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения. Об этом пишет «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Кузбасса.

В январе текущего года мужчину остановили сотрудники ДПС, водитель отказался пройти процедуру медосвидетельствования, при этом демонстрировал явные признаки опьянения. Оказалось, что у водителя уже был штраф за езду в нетрезвом виде. Так, суд назначил ему 200 часов работ, лишил прав на два года, а также конфисковал автомобиль в пользу государства.

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В Москве в районе Печатники произошел пожар
13 мая 2025, 17:13

Фото: iStock/ photovs

В Москве в районе Печатники случился пожар, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Отмечалось, что шесть этажей отрезало пламенем. Люди не могли эвакуироваться и кричали о помощи.

По информации канала, горел девятиэтажный дом на улице Полбина: огонь охватил первые три этажа, в том числе подъезд. Самостоятельно выбраться жильцы не могли. Хозяин загоревшейся квартиры стал одним из немногих, кто смог выбежать до того, как пожар усилился.

Уточнялось, что очаг возгорания — трехкомнатная квартира на первом этаже. Жильцы со второго этажа и выше просили о помощи из окон.

Экстренные службы быстро потушили пожар, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что фура выехала на тротуар на Кутузовском проспекте в Москве недалеко от станции метро «Славянский бульвар».

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#пожар
#москва
#дом
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В Кузбассе подростки разгромили несколько могил ради веселья
13 мая 2025, 13:59

Фото: iStock/Joanna Ciesielska

В поселке Урск Кемеровской области двое подростков разгромили три могилы на кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГУ МВД.
В полицию обратилась женщина и рассказала, что неизвестные устроили погром на могилах ее родственников. Вскоре полицейские выяснили, что погром совершили дети 9 и 13 лет.

«Полицейские выяснили, что подростки отправились гулять в район местного кладбища. Здесь дети играли и собирали конфеты, принесенные родственниками усопших на могилы, а затем ради развлечения стали наносить удары по памятникам и надгробиям», — пишет «Сiбдепо».

Отмечается, что со школьниками провели воспитательную беседу, а родителей привлекли к ответственности за неисполнение своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Пострадавшие от действий подростков могут подать в суд и потребовать возместить принесенный ущерб.

Тем временем в Эстонии на Таллинском кладбище вандалы осквернили памятник Бронзовому солдату, сообщают argumenti.ru. По данным издания, местная полиция возбудила уголовное дело, однако правонарушителей найти так и не удалось.

Отмечается, что памятник Советскому солдату-освободителю измазали краской. И это уже не первый случай его осквернения за последние годы.

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#ущерб
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Жерара Депардье признали виновным по делу о домогательствах
13 мая 2025, 12:04

Жерар Депардье (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Жерара Депардье признали виновным по делу о домогательствах на съёмках фильма. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Суд во Франции приговорил актёра к 18 месяцам лишения свободы условно. Депардье не присутствовал на заседании, он отрицает свою вину.

Изначально прокуратура требовала более серьёзного наказания для актёра – 18 месяцев тюремного заключения и штраф в размере 20 тысяч евро. Также суд просили обязать Депардье пройти курс психологического лечения и выплатить жертвам компенсацию. Кроме того, предлагалось на два года внести фамилию артиста в реестр лиц, совершивших сексуальные преступления.

Напомним, что Депардье задержали в апреле прошлого года, после того, как более десяти женщин обвинили его в сексуальном насилии. Один из таких инцидентов произошёл в 2021 году во время съёмок фильма «Зелёные ставни». На домогательства со стороны Депардье пожаловались 54-летняя декоратор и 34-летняя ассистент режиссёра, жалобы которых также были рассмотрены судом.

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#прокуратура
#обвинение
#домогательства
#съёмки
#франция
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Хоккеист Илья Ковальчук за полтора года нарушил ПДД 210 раз
13 мая 2025, 12:00

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Трехкратный обладатель Кубка Гагарина Илья Ковальчук с начала 2024 года 210 раз нарушил правила дорожного движения на своём Mercedes-Benz V 250d.
По данным «Постньюс», общая сумма штрафов Ковальчука за нарушение ПДД составила 264 тысячи рублей. Чаще всего спортсмена ловили за превышение скорости — 115 раз, ещё 46 штрафов он получил за езду по обочине и нарушение разметки и 24 за неправильную парковку. На сегодняшний день 8 штрафов числятся неоплаченными.

При этом неделю назад Ковальчук записал видеообращение, выступив за безопасность на дорогах. Спортсмен призвал всех участников дорожного движения строго соблюдать все правила.

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#спортсмен
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Столичные росгвардейцы задержали мужчину с поддельными документами
13 мая 2025, 11:05

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

На востоке столицы росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в использовании поддельных документов. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу Москве.
Инцидент произошёл в одном из отделений банка в Косино-Ухтомском районе города. 35-летний приезжий обратился для оформления банковской карты и предоставил документы с признаками подделки.

Работники банка вызвали сотрудников Росгвардии, нажав тревожную кнопку. Оперативно прибывшие правоохранители задержали мужчину и доставили его в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

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