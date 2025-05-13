На Кутузовском проспекте в Москве фура вылетела на тротуар

Фото: iStock/Maksim Mikhailov
Фура выехала на тротуар на Кутузовском проспекте в Москве недалеко от станции метро «Славянский бульвар». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник.
Отмечается, что сейчас на месте ДТП уже работают сотрудники ДПС. О пострадавших информации нет.
О пострадавших пока не сообщается. На месте работают сотрудники ДПС.
При этом в Кемеровской области 35-летний житель Мысков лишился автомобиля за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения. Об этом пишет «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Кузбасса.
В январе текущего года мужчину остановили сотрудники ДПС, водитель отказался пройти процедуру медосвидетельствования, при этом демонстрировал явные признаки опьянения. Оказалось, что у водителя уже был штраф за езду в нетрезвом виде. Так, суд назначил ему 200 часов работ, лишил прав на два года, а также конфисковал автомобиль в пользу государства.
Читайте также:
Названы самые частые виды дорожных аварий в Подмосковье
В Кузбассе в страшнейшем ДТП погибли молодой мужчина и ребёнок
В Чехове задержали водителя, насмерть сбившего подростка на питбайке
О пострадавших пока не сообщается. На месте работают сотрудники ДПС.
«Родственник водителя фуры рассказал, что тот, вероятно, уснул за рулем. Обстоятельства произошедшего выясняются», — говорится в сообщении издания.
При этом в Кемеровской области 35-летний житель Мысков лишился автомобиля за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения. Об этом пишет «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Кузбасса.
В январе текущего года мужчину остановили сотрудники ДПС, водитель отказался пройти процедуру медосвидетельствования, при этом демонстрировал явные признаки опьянения. Оказалось, что у водителя уже был штраф за езду в нетрезвом виде. Так, суд назначил ему 200 часов работ, лишил прав на два года, а также конфисковал автомобиль в пользу государства.
Читайте также:
Названы самые частые виды дорожных аварий в Подмосковье
В Кузбассе в страшнейшем ДТП погибли молодой мужчина и ребёнок
В Чехове задержали водителя, насмерть сбившего подростка на питбайке
Элина Позднякова