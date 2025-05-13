В Кузбассе подростки разгромили несколько могил ради веселья

Молодая мать подожгла пять автомобилей Росгвардии на специальной стоянке в Калуге, сообщает телеграм-канал Mash. По предварительным данным, она действовала по заказу украинских мошенников, чтобы вернуть деньги, которые у неё были украдены. Дома у неё остался трёхмесячный малыш.