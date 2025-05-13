В Кузбассе подростки разгромили несколько могил ради веселья

Фото: iStock/Joanna Ciesielska
В поселке Урск Кемеровской области двое подростков разгромили три могилы на кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГУ МВД.
В полицию обратилась женщина и рассказала, что неизвестные устроили погром на могилах ее родственников. Вскоре полицейские выяснили, что погром совершили дети 9 и 13 лет.
Отмечается, что со школьниками провели воспитательную беседу, а родителей привлекли к ответственности за неисполнение своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
Пострадавшие от действий подростков могут подать в суд и потребовать возместить принесенный ущерб.
Тем временем в Эстонии на Таллинском кладбище вандалы осквернили памятник Бронзовому солдату, сообщают argumenti.ru. По данным издания, местная полиция возбудила уголовное дело, однако правонарушителей найти так и не удалось.
Отмечается, что памятник Советскому солдату-освободителю измазали краской. И это уже не первый случай его осквернения за последние годы.
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«Полицейские выяснили, что подростки отправились гулять в район местного кладбища. Здесь дети играли и собирали конфеты, принесенные родственниками усопших на могилы, а затем ради развлечения стали наносить удары по памятникам и надгробиям», — пишет «Сiбдепо».
Отмечается, что со школьниками провели воспитательную беседу, а родителей привлекли к ответственности за неисполнение своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
Пострадавшие от действий подростков могут подать в суд и потребовать возместить принесенный ущерб.
Тем временем в Эстонии на Таллинском кладбище вандалы осквернили памятник Бронзовому солдату, сообщают argumenti.ru. По данным издания, местная полиция возбудила уголовное дело, однако правонарушителей найти так и не удалось.
Отмечается, что памятник Советскому солдату-освободителю измазали краской. И это уже не первый случай его осквернения за последние годы.
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Элина Позднякова