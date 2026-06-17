Бдительная пенсионерка из Пушкина помогла задержать курьера мошенников
Телефонные мошенники попытались выманить у 69-летней жительницы Пушкинского округа миллион рублей, но она быстро сориентировалась и помогла задержать курьера преступников. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Сначала женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Росфинмониторинга. Он сказал, что личными данными пенсионерки завладели злоумышленники, и чтобы сохранить деньги, их надо передать доверенному лицу для декларирования.
«Женщина заподозрила обман и обратилась в полицию. Дальнейшее проходило под контролем оперативников», — говорится в сообщении.В результате правоохранителям удалось задержать с поличным посыльного мошенников. Он оказался 20-летним приезжим из Саратова.