К подмосковной системе «Безопасный регион» подключили ещё около 550 видеокамер

17 июня 2026, 15:43

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546 видеокамер системы «Безопасный регион» подключили в Московской области в мае текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности (ГУРБ).





Камеры размещают на подъездах многоквартирных домов, на социальных объектах, а также в общественных местах.





«Камеры создают более комфортную и безопасную городскую среду. Видеозаписи становятся незаменимым инструментом для расследования преступлений и разбора спорных ситуаций», — сказал руководитель ГУРБ в ранге министра Кирилл Карасев.