К подмосковной системе «Безопасный регион» подключили ещё около 550 видеокамер
546 видеокамер системы «Безопасный регион» подключили в Московской области в мае текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности (ГУРБ).
Камеры размещают на подъездах многоквартирных домов, на социальных объектах, а также в общественных местах.
«Камеры создают более комфортную и безопасную городскую среду. Видеозаписи становятся незаменимым инструментом для расследования преступлений и разбора спорных ситуаций», — сказал руководитель ГУРБ в ранге министра Кирилл Карасев.Больше всего камер в мае установили в округах Люберцы, Химки, Подольск и Одинцовский.
Всего в Московской области к системе «Безопасный регион» подключены свыше 171 тысячи камер. За месяц с их помощью в регионе раскрыли 1 727 преступлений.