Бдительные жители Балашихи сообщили о лесном пожаре

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
На территории гослесфонда Московской области за сутки обнаружили и ликвидировали один пожар. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Местные жители заметили очаг возгорания в Озёрном участковом лесничестве в километре от микрорайона ВНИИПО городского Балашиха и сообщили по телефону 112. Пожар менее чем за полтора часа ликвидировали девять человек личного состава лесопожарных формирований и четыре единицы техники», – говорится в сообщении.Причинами пожара в ведомстве назвали действия человека. Подозреваемые в поджоге устанавливаются. Материалы о пожарах направлены в надзорные органы, чтобы наказать виновных.
В подмосковном Комлесхозе напомнили, что за поджог, который привел к лесному пожару, полагается административная и уголовная ответственность. Для физлиц это штраф до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс.; для юрлиц – до 2 млн рублей.
Срок лишения свободы может составить до 10 лет.
Читайте также:
В Подмосковье назвали главную причину летних пожаров на дачах и в садовых домиках
В Балашихе из-за поджога загорелся лес
В Подмосковье рассказали, как вычисляют виновников природных пожаров
Лора Луганская