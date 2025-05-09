Бдительные жители Балашихи сообщили о лесном пожаре

В каждой подмосковной семье хранят историю близких, которые в годы Великой Отечественной войны боролись с фашизмом и трудились в тылу. Об этом заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, поздравляя ветеранов и всех жителей региона с 80-летием Победы.