В Балашихе из-за поджога загорелся лес

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Пожар произошёл на территории Озёрного участкового лесничества в двух километрах от микрорайона городского округа Балашиха, на его тушение ушло около двух часов, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Возгорание было обнаружено при наземном патрулировании лесничества. В тушении принимали участие 12 пожарных, были задействованы четыре единицы техники», — говорится в сообщении.Установлено, что пожар произошёл по вине человека. В настоящее время ведётся поиск причастных к поджогу.
В областном Комлесхозе напомнили, что за поджог, который привёл к лесному пожару, штраф для физлица составляет до 60 тысяч рублей, для должностного лица — до 110 тысяч рублей, а для юрлица — до 2 млн рублей. Кроме того, возможна уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.
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