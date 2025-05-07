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В Подмосковье назвали главную причину летних пожаров на дачах и в садовых домиках

Фото: пресс-служба Управления Росреестра по МО

Фото: пресс-служба Управления Росреестра по МО

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С наступлением тепла увеличивается количество пожаров в жилых домах, на дачах, в садовых домиках и хозяйственных постройках граждан. Главная причина таких пожаров – переход огня при сжигании мусора и травы на строения, сообщили в пресс-служба Управления Росреестра по Московской области.
В большинстве случаев такие пожары неконтролируемые. Огонь распространяется с большой скоростью и на значительные площади. Зачастую он представляет реальную угрозу для жилых строений, хозяйственных построек, а в некоторых случаях – и для человеческих жизней.

Обладателям земельных участков необходимо соблюдать правила противопожарного режима. В частности, запрещается выжигание сухой травянистой растительности и остатков стеблей злаков на землях сельхозназначения, землях запаса и землях населённых пунктов. А использование открытого огня на этих землях может проводиться только при соблюдении требований пожарной безопасности.
«Соблюдение противопожарных требований позволит избежать чрезвычайных ситуаций, вызванных пожарами, сохранить земельные угодья, объекты недвижимости и инфраструктуру региона», – отметила замначальника отдела государственного земельного надзора управления Надежда Мешкова.
Управление Росреестра по Московской области в рамках федерального государственного земельного контроля и надзора проводит работу по профилактике выжигания сухой травянистой растительности и разведения костров в регионе.

Перед управлением стоит задача оперативно предоставлять сведения о землях, на которых возникли пожары, или которые входят в зону неконтролируемого выжигания травы, в подразделения МЧС России, Россельхознадзора, структуры правительства Подмосковья и органы местного самоуправления.

Кроме того, инспекторы по использованию и охране земель управления ведут разъяснительную работу, раздают листовки для предупреждения пожароопасных ситуаций.

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В Подмосковье приглашают доноров с двумя редкими группами крови
07 мая 2025, 14:39

Фото: istockphoto.com/Sergey Pakulin

Людей с первой и четвёртой отрицательными группами крови приглашает сделать донацию Московский областной центр крови, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Приглашаем доноров с I и IV отрицательными группами крови. II отрицательная группа также нуждается в пополнении запасов», — отметила заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Она добавила, что донорская кровь необходима для переливания пострадавшим в ДТП, онкопациентам, людям с различными травмами и ожогами, а также новорождённым с различными патологиями.

Подробная информация о том, как сдать кровь в Московской области, размещена на портале «Доноры Подмосковья».

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#минздрав мо
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#московская область
#подмосковье
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В Люберцах волонтёры убрали мусор с участка у дома ветерана-фронтовика
07 мая 2025, 14:01

Фото: istockphoto.com/Sergey Pakulin

Уборку от мусора провели волонтёры округа Люберцы на территории у дома ветерана Великой Отечественной войны Ивана Георгиевича Новичихина в преддверии Дня Победы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Ребята навели порядок во дворе дома, где живёт ветеран. Волонтёры убрали скопившийся мусор и избавили участок от сорняков», — рассказала начальник окружного управления молодёжной политики и развития добровольчества Наталья Канакова.
Иван Новичихин получил повестку на войну в 17 лет. На фронт он отправился восемь месяцев спустя, был пулемётчиком, потом получил ранение, вылечился, выучился на радиста и вернулся в строй. В числе наград, полученных Иваном Новичихиным, есть медаль «За отвагу» и орден Отечественной войны I степени.

Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер по поддержке волонтёров, он включает в себя страхование их жизни и здоровья на период проведения акций, выплату грантов, помощь в организации мероприятий и обмене опытом с волонтёрами других регионов, а также консультации специалистов и информационную поддержку. Подробнее об этом — по ссылке.

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#люберцы
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#ветеран
#великая отечественная война
#день победы
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Акция «Сад памяти» собрала на центральной площадке Подмосковья 1,5 тыс. жителей
07 мая 2025, 13:48

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Около 1,5 тыс. человек приняли участие в посадках деревьев на центральной лесной площадке Международной акции «Сад памяти» в Подмосковье. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

«Только за день на площадке в Нестеровском участковом лесничестве в рамках Международной акции «Сад памяти» было высажено 10 230 сеянцев сосны на площади 3 га. Молодые деревца уже через несколько лет станут молодым лесом. Ухаживать за деревьями будут лесничие», – рассказал исполняющий обязанности председателя Комлесхоза региона Алексей Ларькин.

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

На центральную площадку в Рузском муниципальном округе прибыли 1,5 тыс. желающих сделать вклад в восстановление и сохранение леса в Подмосковье. Это жители ближайших населенных пунктов, депутаты Мособлдумы, руководство региона, коллективы министерств, волонтёры и лесничие.

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Как отметили в ведомстве, для участников акции организовали концерт, провели мастер-классы, развернули полевую кухню.

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#алексей ларькин
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#великая отечественная война
#9 мая
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В Подмосковье резко снизилась смертность от туберкулёза
07 мая 2025, 13:46

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Смертность от туберкулёза в Московской области с начала года снизилась на 50% и составила 0,6 на 100 тысяч населения, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«В регионе ведётся масштабная работа, направленная в первую очередь на раннее выявление туберкулеза. Благодаря комплексной работе происходит снижение как заболеваемости, так и смертности от этого заболевания», — отметил главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.
В состав областного противотуберкулёзного диспансера входит двенадцать филиалов и 28 диспансерных отделений и туберкулезных кабинетов в составе подмосковных больниц. Кроме того, в регионе функционируют шесть туберкулёзных стационаров в общей сложности на 905 коек.

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#минздрав мо
#смертность
#здравоохранение
#медицина
#московская область
#подмосковье
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Спортсменка Вишневская из Подмосковья победила на международном турнире по боксу
07 мая 2025, 13:34

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Представительница Московской области Ксения Вишневская одержала победу на IX международном турнире по боксу Juniors Nations Cup, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Ксения Вишневская завоевала золотую медаль в весовой категории 48 килограммов. В полуфинале Ксении присудили победу в связи с неявкой противницы. А в финальном бою она сражалась с россиянкой Дарьей Гавриной и победила её», — говорится в сообщении.
IX Международный турнир по боксу Juniors Nations Cup проходил в сербском городе Врбас с 30 апреля по 4 мая. В соревнованиях приняли участие 65 спортсменов из десяти стран, включая Чехию, Казахстан, Румынию, Сербию, Македонию и до. Первое место в общекомандном зачёте турнира заняла сборная Российской Федерации.

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#подмосковье
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