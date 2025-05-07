В Подмосковье назвали главную причину летних пожаров на дачах и в садовых домиках

Фото: пресс-служба Управления Росреестра по МО
С наступлением тепла увеличивается количество пожаров в жилых домах, на дачах, в садовых домиках и хозяйственных постройках граждан. Главная причина таких пожаров – переход огня при сжигании мусора и травы на строения, сообщили в пресс-служба Управления Росреестра по Московской области.
В большинстве случаев такие пожары неконтролируемые. Огонь распространяется с большой скоростью и на значительные площади. Зачастую он представляет реальную угрозу для жилых строений, хозяйственных построек, а в некоторых случаях – и для человеческих жизней.
Обладателям земельных участков необходимо соблюдать правила противопожарного режима. В частности, запрещается выжигание сухой травянистой растительности и остатков стеблей злаков на землях сельхозназначения, землях запаса и землях населённых пунктов. А использование открытого огня на этих землях может проводиться только при соблюдении требований пожарной безопасности.
Перед управлением стоит задача оперативно предоставлять сведения о землях, на которых возникли пожары, или которые входят в зону неконтролируемого выжигания травы, в подразделения МЧС России, Россельхознадзора, структуры правительства Подмосковья и органы местного самоуправления.
Кроме того, инспекторы по использованию и охране земель управления ведут разъяснительную работу, раздают листовки для предупреждения пожароопасных ситуаций.
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Обладателям земельных участков необходимо соблюдать правила противопожарного режима. В частности, запрещается выжигание сухой травянистой растительности и остатков стеблей злаков на землях сельхозназначения, землях запаса и землях населённых пунктов. А использование открытого огня на этих землях может проводиться только при соблюдении требований пожарной безопасности.
«Соблюдение противопожарных требований позволит избежать чрезвычайных ситуаций, вызванных пожарами, сохранить земельные угодья, объекты недвижимости и инфраструктуру региона», – отметила замначальника отдела государственного земельного надзора управления Надежда Мешкова.Управление Росреестра по Московской области в рамках федерального государственного земельного контроля и надзора проводит работу по профилактике выжигания сухой травянистой растительности и разведения костров в регионе.
Перед управлением стоит задача оперативно предоставлять сведения о землях, на которых возникли пожары, или которые входят в зону неконтролируемого выжигания травы, в подразделения МЧС России, Россельхознадзора, структуры правительства Подмосковья и органы местного самоуправления.
Кроме того, инспекторы по использованию и охране земель управления ведут разъяснительную работу, раздают листовки для предупреждения пожароопасных ситуаций.
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Лора Луганская