В Подмосковье рассказали, как вычисляют виновников природных пожаров

Видео: пресс-служба Комлесхоза МО
В городском округе Балашиха двое подростков подожгли сухую траву, и огонь перекинулся на лес. Об этом инциденте рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Одного не учли юные пироманы: того, что они станут не звёздами соцсетей, а героями съёмки камерой видеонаблюдения. Теперь все материалы переданы в правоохранительные органы, где будут установлены их личности», – отметили в пресс-службе.Там добавили, что такие камеры – лишь один из способов контроля за лесами.
«Поджигателей и любителей лесных шашлыков в неподходящих местах поджидают не только камеры-ловушки, но и патрули лесной охраны. Они прекрасно знают все излюбленные места нарушителей правил пожарной безопасности в лесах. А ещё подозрительные скопления людей вычисляют по сигналам мобильных телефонов. А опытные пилоты с высоты видят даже небольшой костёр», – рассказали в подмосковном Комлесхозе.В ведомстве подчеркнули, что 99% природных пожаров происходит по вине человека, и напомнили, что наказание последует неотвратимо.
«За поджог, который привёл к лесному пожару, нарушителя ждёт административная и уголовная ответственность. Для физлиц предусмотрен штраф до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс.; для юрлиц – до 2 млн рублей. Возможно также лишение свободы на срок до 10 лет», – сказали в ведомстве.Кроме того, виновник лесного пожара будет обязан возместить ущерб, причинённый огнём, и затраты на тушение. Что касается подростков, то если им уже исполнилось 16 лет, административная ответственность наступит неизбежно. Если этот возраст не достигнут, ущерб и затраты будут компенсировать родители.
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