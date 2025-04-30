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В Подмосковье рассказали, как вычисляют виновников природных пожаров

Видео: пресс-служба Комлесхоза МО

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В городском округе Балашиха двое подростков подожгли сухую траву, и огонь перекинулся на лес. Об этом инциденте рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Одного не учли юные пироманы: того, что они станут не звёздами соцсетей, а героями съёмки камерой видеонаблюдения. Теперь все материалы переданы в правоохранительные органы, где будут установлены их личности», – отметили в пресс-службе.
Там добавили, что такие камеры – лишь один из способов контроля за лесами.
«Поджигателей и любителей лесных шашлыков в неподходящих местах поджидают не только камеры-ловушки, но и патрули лесной охраны. Они прекрасно знают все излюбленные места нарушителей правил пожарной безопасности в лесах. А ещё подозрительные скопления людей вычисляют по сигналам мобильных телефонов. А опытные пилоты с высоты видят даже небольшой костёр», – рассказали в подмосковном Комлесхозе.
В ведомстве подчеркнули, что 99% природных пожаров происходит по вине человека, и напомнили, что наказание последует неотвратимо.
«За поджог, который привёл к лесному пожару, нарушителя ждёт административная и уголовная ответственность. Для физлиц предусмотрен штраф до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс.; для юрлиц – до 2 млн рублей. Возможно также лишение свободы на срок до 10 лет», – сказали в ведомстве.
Кроме того, виновник лесного пожара будет обязан возместить ущерб, причинённый огнём, и затраты на тушение. Что касается подростков, то если им уже исполнилось 16 лет, административная ответственность наступит неизбежно. Если этот возраст не достигнут, ущерб и затраты будут компенсировать родители.


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Международная акция «Сад Памяти» пройдёт на лесных площадках Подмосковья 7 мая
30 апреля 2025, 18:57

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

7 мая жителей и гостей Подмосковья, желающих принять участие в акции «Сад Памяти», ждут на подготовленных лесных площадках. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Центральной площадкой в этом году станет Нестеровское участковое лесничество (GPS координаты 55.547233, 36.288120). Она расположена в Рузском муниципальном округе в 1,7 км от Можайского шоссе. Вблизи места проведения мероприятия организуют парковку для личного транспорта», – сказали в подмосковном Комлесхозе.
Принять участие в ежегодной акции по сохранению и восстановлению леса можно в одном из подмосковных лесничеств. Их полный список можно найти по ссылке.

Сбор участников – в 10:00, начало акции – в 11:00.

В ведомстве участников акции попросили одеться по погоде, а также взять с собой коллег, друзей и родных. Посадочный материал и инвентарь пообещали выдать на месте.

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В Талдоме поймали закладчика наркотиков
30 апреля 2025, 17:53

Фото: istockphoto.com/Andrey Mikhaylov

«Экипаж ДПС остановил автомобиль для проверки документов. Внимание правоохранителей привлёк молодой человек, ехавший в машине в качестве пассажира: при проверке документов водителя он сильно нервничал и вёл себя подозрительно», — говорится в сообщении.
«Экипаж ДПС остановил автомобиль для проверки документов. Внимание правоохранителей привлёк молодой человек, ехавший в машине в качестве пассажира: при проверке документов водителя он сильно нервничал и вёл себя подозрительно», — говорится в сообщении.
В ходе личного досмотра полицейские изъяли из кармана куртки молодого человека свёрток из фольги с прессованным веществом. А в его рюкзаке обнаружилась упаковка зип-пакетов и электронные весы.

Экспертиза показал, что вещество в фольге — это гашиш, общий вес наркотика составил 100 граммов. Полиция установила, что молодой человек забирал из тайников-закладок наркотики по координатам, которые ему присылали кураторы, чтобы потом расфасовать «товар» и продавать на территории Дмитровского и Талдомского округов.

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Маршруты речной навигации запустят в Подмосковье 1 мая
30 апреля 2025, 17:52

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Московской области стартует пассажирская речная навигация – с 1 мая начнут работать речные маршруты в Лыткарине, Коломне и Серпухове. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
В Коломне от причала «Бочманово» до причала «Притыка"» в выходные и праздничные дни будет курсировать теплоход «Москва». Протяженность маршрута – 24 км, время в пути – 1 час 40 минут. Маршрут будет работать до 28 сентября.

В Лыткарине перевозить пассажиров будет катер «Стриж» от причала «Лыткарино» до причала «Андреевское». Судно проходит маршрут протяжённостью 800 м. менее чем за 10 минут. Он будет функционировать до 20 ноября.

От причала «Серпухов» до причала «Сады» начнёт курсировать теплоход «Зуша». Длина маршрута составит 4 км, время в пути – 40 минут. Теплоход станет совершать шесть рейсов ежедневно, кроме понедельника. Его работа продлится до 30 сентября.

Как напомнили в министерстве, оплатить проезд на водных маршрутах можно наличными деньгами, а также банковскими картами и транспортными картами «Стрелка».

По данным подмосковного Минтранса, в прошлом году речными маршрутами воспользовались более 40 тыс. раз. Это на 26% больше по сравнению с 2023 годом.

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#московская область
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В Подмосковье увеличили выплату на проезд в санаторий для детей-инвалидов
30 апреля 2025, 17:38

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Детям-инвалидам и сопровождающим их взрослым в Московской области положены не только бесплатные путёвки в санаторий, но проезд до и от места отдыха, при этом если семья везёт ребёнка на своей машине, им положена компенсация затрат. Сумму этой компенсации в регионе увеличили, сообщает пресс-служба подмосковного министерства социального развития.
«Компенсация за проезд на личном автомобиле к месту лечения и обратно для детей-инвалидов теперь увеличена на 20%. Если раньше размер компенсации варьировался от 10 тысяч 500 рублей до 12 тысяч рублей, то теперь он составляет от 13 тысяч до 15 тысяч рублей», — уточнили в министерстве.
Отмечается, что в прошлом году компенсацию за доставку ребёнка-инвалида в санаторий и обратно получили более 300 семей.

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#подмосковье
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В Жуковском задержали курьера мошенников, укравших у пенсионерки 420 тыс. рублей
30 апреля 2025, 17:24

Фото: iStock / IPGGutenbergUKLtd

В городском округе Жуковский полицейские задержали пособника телефонных мошенников, которые обманули пенсионерку. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
В дежурную часть обратилась 79-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве.

Потерпевшая рассказала, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что она является фигуранткой уголовного дела. Звонивший убедил женщину снять со счёта все сбережения и передать сотруднику «банковского надзора», чтобы якобы избежать ареста имущества и потери денег.
«Следуя инструкциям, пенсионерка с обналиченными деньгами направилась на вызванном для неё злоумышленниками такси в Москву и передала деньги молодому человеку. Через некоторое время потерпевшая поняла, что её обманули, и обратилась в полицию. Сумма ущерба, по её оценке, составила 420 тыс. рублей», – пояснила Петрова.
В итоге подмосковные полицейские задержан по подозрению в совершении преступления 20-летнего жителя Пензенской области. По его словам, получив деньги, он оставил себе 15 тыс. рублей, а оставшуюся сумму перевёл координатору через криптовалютный кошелёк.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Суд заключил фигуранта под стражу. Правоохранители устанавливают соучастников преступления, а также причастность курьера к аналогичным эпизодам противоправной деятельности.

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