Завершены съёмки фильма о спасении животных Ленинградского зоосада в годы войны

Фото: Istock / varunyu suriyachan

Завершено производство художественного фильма «Красавица», снятого режиссёром Антоном Богдановым. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры России.



Сюжет картины основан на реальных событиях и повествует о героическом спасении сотрудниками Ленинградского зоосада животных в годы блокады, в том числе самой известной его обитательницы – бегемотихи по имени Красавица.

Как отметили в министерстве, проект направлен на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне. Он является социально-значимым и рассчитан на широкую семейную аудиторию. Картина обладает широким воспитательным потенциалом.

Ленту создавали при государственной финансовой поддержке. Выход фильма на экраны запланирован на февраль будущего года.

Лора Луганская

