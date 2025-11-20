Завершены съёмки фильма о спасении животных Ленинградского зоосада в годы войны
Завершено производство художественного фильма «Красавица», снятого режиссёром Антоном Богдановым. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры России.
Сюжет картины основан на реальных событиях и повествует о героическом спасении сотрудниками Ленинградского зоосада животных в годы блокады, в том числе самой известной его обитательницы – бегемотихи по имени Красавица.
Как отметили в министерстве, проект направлен на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне. Он является социально-значимым и рассчитан на широкую семейную аудиторию. Картина обладает широким воспитательным потенциалом.
Ленту создавали при государственной финансовой поддержке. Выход фильма на экраны запланирован на февраль будущего года.
