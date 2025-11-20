В муниципальном помещении приюта в Дубне спасли уже более 50 животных

20 ноября 2025, 19:03

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Более полусотни животных спасли в приюте «Кот Леопольд» в Дубне после того, как полгода назад он получил от администрации муниципальное помещение. Там организовали передержку бездомных кошек и котов после стерилизации, сообщили в пресс-службе руководства наукограда.





Если жители заботятся о дворовых животных, после стерилизации и кастрации их возвращают на обжитые места, предотвратив бесконтрольное размножение и передачу болезней.

«Мы организовали две зоны – чистую и карантинную, построили вольеры. Карантин нужен для того, чтобы животное при поступлении обрабатывали, стерилизовали, кастрировали, лечили, если оно больное. Если кошка социализирована, ласковая, готова поехать домой, перемещаем её в чистую комнату», – рассказала волонтёр Татьяна Кондаурова.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна



«Это особенно актуально в зимнее время. Мы со стороны городской администрации стараемся поддерживать такие инициативы. Знаю, что волонтёрам помогают и руководители городских предприятий. Это задача, которую надо решать вместе», – отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.