Бег во благо экологии: в Дмитровском округе прошел плоггинг

30 мая 2026, 18:08

Министр экологии Фирсов: плоггинг объединяет спорт и заботу о природе

Фото: пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области

В Дмитровском муниципальном округе, на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Габо», прошёл экологический плоггинг — забег, во время которого участники собирали мусор. Инициаторами мероприятия выступили Министерство экологии и природопользования Московской области, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области, администрация Дмитровского муниципального округа, а также Running Heroes Russia.







По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, участники забега продемонстрировали, что экологическая ответственность может быть органично вписана в активный образ жизни.

«Плоггинг в Дмитровском округе подтвердил растущую популярность «зеленого» спорта среди жителей Подмосковья, объединяя людей, заботящихся об окружающей среде и собственном здоровье», — подчеркнул он.



Спортсменов и гостей ждала насыщенная программа: выступления артистов, угощения и памятные подарки. В финале забега состоялось традиционное вручение медалей, изготовленных из переработанного пластика. Награды получили все участники плоггинга.

«Для нас, как для министерства сельского хозяйства, состояние земель - вопрос чрезвычайно важный. Сегодня здесь много семей с детьми и это особенно ценно. Если мы хотим получать качественную местную продукцию, если хотим, чтобы наши аграрии гордились своей землей, она должна быть чистой. Подобные забеги воспитывают в людях экологическую культуру с детства, через личный пример», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.



Экологические акции в регионе становятся ежегодной традицией. Например, в прошлом году в национальном парке «Лосиный остров» состоялся четвертый экологический фестиваль Московской области. Одним из центральных мероприятий фестиваля был плоггинг. Этот яркий праздник, объединивший экологию, спорт и семейный отдых, прошел при поддержке администрации национального парка «Лосиный остров» и компании Running Heroes Russia.