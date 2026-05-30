В Клину состоялся культурно-этнографический фестиваль «Жемчужина Подмосковья»

Фото: пресс-служба Министерства социального развития Московской области

29 мая в Клину прошёл культурно-этнографический фестиваль под названием «Жемчужина Подмосковья». Организатором этого события выступил КЦСОР «Клинский». В фестивале приняли участие активные представители старшего поколения из Королева, Долгопрудного, Сергиева Посада, Дмитрова, Одинцово, Егорьевска, Клина и Москвы, передает пресс-служба Министерства социального развития Московской области.







Для гостей фестиваля были подготовлены разнообразные мастер-классы: роспись по народным мотивам, макраме, вышивка, изготовление поделок из фетра и сухоцветов, роспись сумок, создание бус, свободное творчество, народные игры, дегустация традиционной выпечки и напитков, а также яркая фотозона.



На главной сцене выступили фольклорные ансамбли «Акулина» и «Радоница» из Клина, коллектив «Кумушки», танцевальная группа «Да! Мы можем!» из Королева, солист Владимир Писарев из Долгопрудного, ансамбль русской песни «Переполох» из Дмитрова, коллектив «Хотьковчане» из Сергиева Посада и фольклорный ансамбль «Околица» из Одинцово.



Особое внимание привлекло выступление Заслуженной артистки России Татьяны Савановой, которая исполнила лучшие песни о России, вызвав бурю аплодисментов и совместное пение всего зала.





Завершающим событием фестиваля стало представление пяти коллекций одежды от талантливых дизайнеров из Подмосковья. Каждая из них отличалась уникальным стилем, однако все мастера вдохновлялись русской народной культурой. Они использовали натуральные материалы, такие как лен и хлопок, а также традиционные украшения из тесьмы. В коллекциях можно было увидеть принты с характерными русскими узорами, включая мотивы хохломы, жостова и гжели.



Особое внимание привлекла работа Любови Горбуновой, которая возглавляет отделение долголетия в КЦСОР «Клинский». Её коллекция называлась «Лучезарная Африка».





«Мало кто знает, что православие пришло в Африку даже раньше, чем на наш европейский континент. Там проповедовал апостол Филипп. И Африка пронизана культурой православия и до сих пор. В своей коллекции я хотела показать, что женское начало очень духовно и очень многомерно и переклички с нашей славянской культурой гораздо глубже, чем многие думают» , — поделилась Горбунова.

«Сегодня здесь звучали стихи башкирских и абазинских поэтов, осетинские песни. Мы любовались танцами народов Кавказа. Долголеты из Талдома привезли на дегустацию грузинские пироги и чеченские блины. Великолепная коллекция женской одежды от серебряного дизайнера из Сергиева Посада Лады Никифоровой пронизана традициями русских народных костюмов. Наша страна прекрасна и многообразна и ее сила в ее единстве. Мы рады были сегодня дать возможность нашим долголетам еще раз познакомиться с культурой нашей Родины», — добавила она.





В этом году в Клину в четвёртый раз состоялся фестиваль «Жемчужина Подмосковья». Более двухсот участников и гостей города получили массу положительных эмоций. Это говорит о том, что пятый, юбилейный фестиваль обязательно состоится.