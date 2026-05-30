Первый паспорт гражданина РФ в мае получили почти 500 подмосковных подростков

30 мая 2026, 11:19

В Московской области продолжаются торжественные церемонии вручения первых паспортов гражданам, достигшим 14-летнего возраста. В мае 494 подростка выбрали получение главного документа в праздничной атмосфере. Об этом проинформировали в пресс-службе Мингосуправления региона.







Для получения первого паспорта молодым людям необходимо лично обратиться в МФЦ. Это нужно сделать в течение 90 календарных дней после наступления 14-летнего возраста.



Для оформления паспорта потребуются следующие документы: свидетельство о рождении; подтверждение гражданства, если в свидетельстве отсутствует соответствующая отметка; регистрация по месту жительства (при наличии); две фотографии размером 3,5×4,5 см; квитанция об оплате государственной пошлины (пошлина может быть оплачена непосредственно в МФЦ). Важно отметить, что для получения паспорта в торжественной обстановке при подаче документов нужно сообщить о своем желании сотруднику, принимающему заявление.