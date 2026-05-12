Беговой этап серии TOPSKI FAMILY проведут в Парке Малевича в конце мая
В одинцовском Парке Малевича 24 мая пройдёт традиционный беговой этап серии стартов TOPSKI FAMILY на призы серебряного призёра Олимпийских игр Александра Панжинского. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Принять участие в соревнованиях смогут дети и взрослые любого уровня подготовки. Можно прийти на них впервые, всей семьёй, с коллегами или со своим спортивным клубом. Регистрация доступна по ссылке.
Участникам предлагают индивидуальные дистанции: для детей и взрослых – от 600 метров до трёх километров, для опытных бегунов – длинная дистанция 10 километров. Предусмотрены семейный зачёт, корпоративная и клубная эстафеты.
Любители скандинавской ходьбы попробуют свои силы на дистанции три километра. Выйти на старт смогут мужчины и женщины 2007 года рождения и старше. В программе также – фан-забег на лыжах по траве.
Каждый финишёр получит коллекционную медаль. Для гостей организуют анимационную программу.
Место проведения соревнований: Одинцовский городской округ, деревня Раздоры, парк Малевича. Программу мероприятия можно найти на сайте.