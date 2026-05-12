Беговой этап серии TOPSKI FAMILY проведут в Парке Малевича в конце мая

12 мая 2026, 15:19

В одинцовском Парке Малевича 24 мая пройдёт традиционный беговой этап серии стартов TOPSKI FAMILY на призы серебряного призёра Олимпийских игр Александра Панжинского. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.

Принять участие в соревнованиях смогут дети и взрослые любого уровня подготовки. Можно прийти на них впервые, всей семьёй, с коллегами или со своим спортивным клубом. Регистрация доступна

Участникам предлагают индивидуальные дистанции: для детей и взрослых – от 600 метров до трёх километров, для опытных бегунов – длинная дистанция 10 километров. Предусмотрены семейный зачёт, корпоративная и клубная эстафеты.

