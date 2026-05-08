Подмосковные спортсмены завоевали четыре золота чемпионата России по боулингу

Представители Подмосковья завоевали четыре золотые медали на чемпионате России по боулингу. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.



Триумфатором турнира признан Иван Сазонов, ставший победителем личного зачёта среди мужчин. В финале он встретился со старшим тренером сборной России, чемпионом страны 1999 года Андреем Васильевым. Сазонов победил со счётом 234:213.

Помимо этого, Сазонов и Сергей Андреев выиграли мужской парный турнир.

Ещё одно золото сборная Подмосковья завоевала в смешанном командном турнире. В составе победителей выступили Сазонов, Андреев, Мария Кошель и Мария Шубырева. Четвёртую медаль высшей пробы команде принёс дуэт Сазонова и Кошель, выигравший соревнования смешанных пар.

Первый этап чемпионата России по боулингу проходил в Красноярске. В нём участвовали более 200 сильнейших спортсменов из 17 регионов.
Лора Луганская

