Подмосковные спортсмены завоевали четыре золота чемпионата России по боулингу
Представители Подмосковья завоевали четыре золотые медали на чемпионате России по боулингу. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Триумфатором турнира признан Иван Сазонов, ставший победителем личного зачёта среди мужчин. В финале он встретился со старшим тренером сборной России, чемпионом страны 1999 года Андреем Васильевым. Сазонов победил со счётом 234:213.
Помимо этого, Сазонов и Сергей Андреев выиграли мужской парный турнир.
Ещё одно золото сборная Подмосковья завоевала в смешанном командном турнире. В составе победителей выступили Сазонов, Андреев, Мария Кошель и Мария Шубырева. Четвёртую медаль высшей пробы команде принёс дуэт Сазонова и Кошель, выигравший соревнования смешанных пар.
Первый этап чемпионата России по боулингу проходил в Красноярске. В нём участвовали более 200 сильнейших спортсменов из 17 регионов.
