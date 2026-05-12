Подмосковные каноисты победили на этапе Кубка мира

12 мая 2026, 14:16

оригинал Сергей Свинарев (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Две золотые медали завоевали представители Московской области Сергей Свинарев и Алексей Коровашков на первом этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Соревнования проходили в венгерском городе Сегед с 8 по 10 мая. В них приняли участие более 670 спортсменов, представляющих 61 страну.





«Сергей Свинарев поднялся на высшую ступень пьедестала почёта по итогам старта на каноэ-одиночках на дистанции 200 метров. Второе место занял спортсмен из Узбекистана, а третье — из Испании», — говорится в сообщении.