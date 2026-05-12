Подмосковные каноисты победили на этапе Кубка мира
Две золотые медали завоевали представители Московской области Сергей Свинарев и Алексей Коровашков на первом этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Соревнования проходили в венгерском городе Сегед с 8 по 10 мая. В них приняли участие более 670 спортсменов, представляющих 61 страну.
«Сергей Свинарев поднялся на высшую ступень пьедестала почёта по итогам старта на каноэ-одиночках на дистанции 200 метров. Второе место занял спортсмен из Узбекистана, а третье — из Испании», — говорится в сообщении.А Алексей Коровашков получил золотую награду в составе четвёрки каноистов на дистанции 500 метров. В экипаж победителей вошли также Матвей Арсенов, Дмитрий Шаров и Александр Боц.