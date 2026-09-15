Подмосковные тяжелоатлетки стали призёрами чемпионата России
Спортсменки из Московской области завоевали восемь медалей на чемпионате России по тяжёлой атлетике, который прошёл в Международном центре самбо в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
В их активе – три золотые, две серебряные и три бронзовые награды.
Варвара Кузьминова из посёлка Зелёный Богородского городского округа стала победительницей в весовой категории до 77 килограммов. Она завоевала три награды высшей пробы в рывке, толчке и по сумме двоеборья. При этом в рывке подмосковная спортсменка повторила национальный рекорд, а в толчке установила новый рекорд России. Сумма двоеборья тоже стала рекордом страны.
Софья Врагова из Старой Купавны в категории до 86 килограммов заработала серебро в рывке, бронзу в толчке и заняла второе место в сумме двоеборья.
В весовой категории 61 килограмм третье место заняла Яна Кондрашова из Малаховки. В сумме двоеборья она взяла бронзу. Ещё одна бронзовая награда у спортсменки – за упражнение в толчке.
По итогам командного зачёта сборная Подмосковья заняла третье место, набрав 400 очков.
Чемпионат России по тяжёлой атлетике впервые за 23 года прошёл в Москве и собрал более 200 сильнейших спортсменов страны. Турнир стал важным этапом подготовки к чемпионату мира, который будут проводить с 25 октября по 9 ноября в китайском Нинбо. Он считается первым квалификационным стартом на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.
Читайте также: