Подмосковные тяжелоатлетки стали призёрами чемпионата России

15 сентября 2026, 16:12

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсменки из Московской области завоевали восемь медалей на чемпионате России по тяжёлой атлетике, который прошёл в Международном центре самбо в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.