В поликлинике Щёлкова заработал современный цифровой маммограф

15 сентября 2026, 15:32

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Новый цифровой маммограф начал работать в поликлинике №3 в Щёлкове. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Современная техника позволяет получать изображения высокого качества и сразу их обрабатывать: врач может увеличить снимок, изменить его контрастность или повысить чёткость отдельных участков.





«Всего за последние три года в медицинских учреждениях Подмосковья запустили 24 новых цифровых маммографа. На их закупку направили 477 млн рублей», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.