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В Талдоме открылся отремонтированный корпус взрослой поликлиники

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Корпус Б взрослой поликлиники Талдома открылся для пациентов после капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.



Ремонт провели в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.

«В ходе работ в здании обновили кровлю и фасад, заменили инженерные коммуникации, обустроили системы кондиционирования и вентиляции и отремонтировали все помещения», — говорится в сообщении.
Поликлиника может обслужить за смену 450 пациентов. Помимо кабинетов врачей общей практики и узких специалистов там есть физиотерапевтический блок, дневной стационар и стоматологическое отделение.

Обновлённое медучреждение расположено по адресу: город Талдом, улица Победы, дом №19.
Лев Каштанов

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