В Талдоме открылся отремонтированный корпус взрослой поликлиники
Корпус Б взрослой поликлиники Талдома открылся для пациентов после капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Ремонт провели в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.
«В ходе работ в здании обновили кровлю и фасад, заменили инженерные коммуникации, обустроили системы кондиционирования и вентиляции и отремонтировали все помещения», — говорится в сообщении.Поликлиника может обслужить за смену 450 пациентов. Помимо кабинетов врачей общей практики и узких специалистов там есть физиотерапевтический блок, дневной стационар и стоматологическое отделение.
Обновлённое медучреждение расположено по адресу: город Талдом, улица Победы, дом №19.